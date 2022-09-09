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經濟若真衰退 史指再跌25%

財經新聞組／綜合報導

德意志銀行策略師查達(Binky Chadha)及其團隊表示，如果美國經濟陷入衰退，美股可能進一步下跌25%。

他表示，隨著企業獲利可能出現下滑，股票估值仍處於高點，經濟衰退風險隱現，美股的基本面面臨挑戰。不過，他補充指出，投資人目前在股市的部位偏低。

查達認為，「前景看起來相對極端：一旦美國經濟陷入衰退，美股的拋售還會繼續下去。」在最壞的情況下，史坦普500指數可能會跌至3000點，較7日收盤價下跌近25%。相對地，他說，如果能避免衰退，「預計美股將大幅反彈至之前的高點。」他認為股市年底前仍會上漲。

他認為，美股面臨的主要風險之一是「周期後段收益上升」帶來的高估值。雖然第2季財報季強於預期，但這主要是由於油價上漲對能源企業的影響。查達表示，從現在開始，企業獲利成長可能會放緩，甚至下降。

他的預測與高盛集團和摩根史坦利的分析師一致。這兩家公司本周也表示，隨著經濟成長放緩，美股可能會跌至新低。史指已回吐約一半的夏季漲幅，因企業業績樂觀情緒消退，且投資人愈發擔心聯準會(Fed)將在更長時間內保持強硬立場。

現在所有人都將關注Fed主席鮑爾的談話，以尋找Fed在應對經濟衰退風險加劇之際，將採取何種強硬措施的線索。

查達還表示，從10月展開新一輪緊縮的時機已經成熟，這可能推高基準指數，因股市部位偏低，且通膨數據不太可能出人意料。

他在對這兩種風險發出警告的同時，仍維持對史指年底上漲至4750點的預期，較目前水平上漲19%。他表示：「領先指標與經濟陷入衰退一致，但尚未顯示已經陷入衰退。」（財經新聞組）

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