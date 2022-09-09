我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

時代的見證：英國新聞頭版致敬的伊麗莎白二世

英特爾CEO傳透露真實想法：中國5年內不會攻打台灣

評估升息前景 股指先跌後升

財經新聞組／綜合報導

由於華爾街評估聯準會(Fed)主席鮑爾有關Fed繼續對抗通膨的評論，美股在平盤震盪後走升。

道瓊工業平均指數上漲193.24點或0.61%至3萬1774.52點。史坦普500指數上漲26.31點或0.66%至4006.18點。那斯達克綜合指數上漲70.23點或0.6%至1萬1862.13點。

美股早盤因鮑爾的一個說法而下跌，他重申Fed將採取一切措施來對抗通膨。他還暗示，不會很快暫停升息或轉向降息。

他說，「歷史強烈警告不要過早放鬆政策。」「我可以向你保證，我和我的同事們都堅定地致力於這個項目，我們將一直堅持到工作完成。」

歐洲央行8日將利率調升0.75個百分點，將存款利率從零上調至0.75%，絕大程度是為了抑制通膨。

早盤過後，股市扭轉跌勢，繼續強勁反彈。主要股指7日創下8月10日以來的最佳單日表現，那指結束連續7天的跌勢。

野村經濟學者改變了對Fed升息的預測，現在預計升息0.75個百分點，而非0.5個百分點。

高盛和美國商銀對9月的估計相同。這也是市場目前的定價。根據芝商所的Fed Watch工具，交易員認為9月升息0.75個百分點的可能性為86%，高於一天前的77%。

升息 指數 鮑爾

上一則

高盛：近4成都會區房價 明年將跌

下一則

財經簡訊

延伸閱讀

女股神：鮑爾誤用伏克爾大鎚 3-6個月後可能轉鴿

女股神：鮑爾誤用伏克爾大鎚 3-6個月後可能轉鴿
美初領失業金人數連續四周下滑 就業市場依舊熱絡

美初領失業金人數連續四周下滑 就業市場依舊熱絡
鮑爾再放鷹 未達任務絕不退縮 9月升3碼成定局

鮑爾再放鷹 未達任務絕不退縮 9月升3碼成定局
抗擊通膨 鮑爾強硬 Fed料再升息3碼

抗擊通膨 鮑爾強硬 Fed料再升息3碼

熱門新聞

中國從去年12月開始，連續七個月減持美債。（歐新社）

中國為何連續7個月減持美債？

2022-09-04 10:53
經濟學家警告，如果美國陷入衰退，新加坡和泰國首當其衝。（路透）

美若衰退可能衝擊亞洲 最脆弱的是新加坡和「這國」

2022-09-05 00:40
「女股神」伍德的方舟投資管理公司（ARK）趁著輝達股價崩跌，敲進價值合計4,000萬美元的輝達股票。路透

輝達股價摔至52周低位 女股神伍德進場抄底

2022-09-02 12:02
雖然房貸利率上漲正打擊美國房市，但要看到房價真的下跌，可能沒那麼快。（路透）

期待美國房價下跌？專家分析：沒那麼快

2022-09-01 06:45
位於芬蘭灣的Portovaya加壓站。（路透）

俄羅斯宣布北溪無限期停供後 又說要從烏克蘭增加供氣

2022-09-03 06:44
蘋果公司7日發表iPhone 14系列新智慧手機。（美聯社）

比三星折疊機更難對付 iPhone 14面對「這兇悍對手」不敢漲價

2022-09-08 07:27

超人氣

更多 >
直播／英國女王駕崩 王儲查理繼位為國王

直播／英國女王駕崩 王儲查理繼位為國王
快白金漢宮半小時 內閣早知女王病情 英相接過紙條面露難色

快白金漢宮半小時 內閣早知女王病情 英相接過紙條面露難色
德州夫婦20萬元買下閒置20年空屋 意外發現屋內都是寶

德州夫婦20萬元買下閒置20年空屋 意外發現屋內都是寶
英女王駕崩 新國王查理三世：我與我的家人最悲傷時刻

英女王駕崩 新國王查理三世：我與我的家人最悲傷時刻
直播／英媒主播穿全黑 報導女王身體最新狀況

直播／英媒主播穿全黑 報導女王身體最新狀況