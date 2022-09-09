評估升息前景 股指先跌後升

由於華爾街評估聯準會(Fed)主席鮑爾 有關Fed繼續對抗通膨的評論，美股在平盤震盪後走升。

道瓊工業平均指數 上漲193.24點或0.61%至3萬1774.52點。史坦普500指數上漲26.31點或0.66%至4006.18點。那斯達克綜合指數上漲70.23點或0.6%至1萬1862.13點。

美股早盤因鮑爾的一個說法而下跌，他重申Fed將採取一切措施來對抗通膨。他還暗示，不會很快暫停升息 或轉向降息。

他說，「歷史強烈警告不要過早放鬆政策。」「我可以向你保證，我和我的同事們都堅定地致力於這個項目，我們將一直堅持到工作完成。」

歐洲央行8日將利率調升0.75個百分點，將存款利率從零上調至0.75%，絕大程度是為了抑制通膨。

早盤過後，股市扭轉跌勢，繼續強勁反彈。主要股指7日創下8月10日以來的最佳單日表現，那指結束連續7天的跌勢。

野村經濟學者改變了對Fed升息的預測，現在預計升息0.75個百分點，而非0.5個百分點。

高盛和美國商銀對9月的估計相同。這也是市場目前的定價。根據芝商所的Fed Watch工具，交易員認為9月升息0.75個百分點的可能性為86%，高於一天前的77%。