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高盛：近4成都會區房價 明年將跌

財經新聞組／綜合報導

隨著房貸利率飆升和創紀錄的房價升值讓更多買家望而卻步，美國房市已經降溫。

經濟學者現在預計，這種放緩將導致明年全美近半市場的房價下跌。

高盛全球投資研究公司分析師發表報告指出，「雖然我們認為全美房價可能會在2023年避免回調，但預計39%的大都會地區將出現房價下跌。」

高盛預計，丹佛、鳳凰城和洛杉磯等西部房市明年房價將出現最劇烈的跌幅；而紐約、費城和波士頓等東岸市場的房價會繼續升值。

高盛指出，「根據Zillow統計，最近幾個月，新增房源已拉低房價9%；這種降幅在2020年和2021年急劇上漲的大型市場最為常見，可能是未來進一步疲軟的跡象。」「我們認為南部和東南部大都會城市可能會比西部來得好，主要得益於強勁的人口趨勢和絕對更有利的可負擔性。」

在疫情期間，賣家多占上風，因為買家爭奪有限的房屋，特別是那些遠距工作趨勢和現金充裕買家尋找第二套住房的城市。

線上房仲公司Redfin上月的數據顯示，在愛達荷州Boise，由於買家退出市場，該市近70%的待售房屋在7月出現價格下跌。

似乎大多數投資客或購屋族最關注的市場，房價似乎都開始降溫。

根據Black Knight最新的房貸監測報告，7月房價較6月下跌了0.77%，為2011年1月以來的最大單月跌幅。

該報告指出：「縱觀各個地區，十分之一的大都市在7月出現房價環比下降，主要集中在西部和西部山區。」

Black Knight發現，隨著房價下跌，美國50個最大的房產市場中，約有85%的房價已在7月跌落高點，其中三分之一下跌超過1%，大約十分之一下跌4%以上。

房價 高盛 大都會

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