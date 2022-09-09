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GM新款國民電動車 明年上市

財經新聞組／綜合報導
GM推出只賣3萬元的新電動國民車。（美聯社）
GM推出只賣3萬元的新電動國民車。（美聯社）

通用汽車(GM)推出雪佛蘭Equinox EV。希望靠它在明年再度成為全電動車大眾市場龍頭。

這款全電動跨界車將於明年秋天在美國上市銷售，起價約3萬元，這是許多汽車製造商無法達到的價格水平，因為製造電動車的成本和為其供電所需的電池成本繼續上升。

GM高管預計2024 Equinox EV將成為量產國民車。通用汽車預定2035年將過渡到全面生產銷售電動房車和卡車。

雪佛蘭全球副總裁貝爾(Scott Bell)指出，「這是真正量產車的大好機會，我們對價格和產量都有這樣的期待。」「它對我們和整體產業來說都是關鍵轉捩點。」

他表示，GM將在墨西哥的Ramos Arizpe廠生產Equinox EV，產量將在未來幾年逐步增加。Equinox EV將加入Silverado皮卡、Blazer SUV電動版，以及雪佛蘭更平價的小型Bolt EV和EUV車型之列。

通用汽車CEO巴拉(Mary Barra)去年表示，該公司「絕對」可以在電動車銷量上於2025年趕上產業領導者特斯拉。屆時在中國和北美的電動車產能都會超過100萬輛。

汽車預測和研究公司Cox Automotive表示，Equinox EV的預計起價3萬元，不到目前銷售的電動車平均交易價格逾6.6萬元的一半。這種價格還與汽油動力小型跨界車或SUV相當，這兩者平均售價為3.53萬元。

Cox執行分析師古瑞伯斯(Michelle Krebs)表示：「Equinox EV對通用汽車來說很重要，因為它是最熱門的量產車型。」「我們從研究中了解到，除了續航里程和充電基礎設施之外，電動車的價格是購買電動車的第一大障礙。」

與較小的Bolt相比，Equinox EV將挑戰更大的市場。這款新跨界車由通用汽車下一代Ultium電動車平台提供動力，預計可提供250至300英里的續航里程，具體取決於型號和電池。標準前驅版預計可提供210馬力和242英尺磅的扭力，全驅版車款可提供290匹馬力和346英尺磅的扭力。

電動車 汽車 GM

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