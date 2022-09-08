我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

從不識英文字母到成為公民 金山72歲華裔圓美國夢

房貸利率漲 高盛學者警告：美房價2023將停滯增長

遭拋售 新興市場ETF在美失寵

編譯劉忠勇、林奇賢／綜合報導
在美元飆升的刺激下，基金公司上周以兩年多來最快的速度拋售了在美上市的新興市場債券和股票ETF。 （路透）
在美元飆升的刺激下，基金公司上周以兩年多來最快的速度拋售了在美上市的新興市場債券和股票ETF。 （路透）

在美元飆升的刺激下，基金公司上周以兩年多來最快的速度拋售了在美國上市的新興市場債券和股票ETF。就個別國家而言，台灣是最大輸家。彭博彙編的數據顯示，截至2日為止的當周，投資人從在美國上市的新興市場及特定國家ETF贖回12.1億美元，為2020年5月以來最多。規模249億美元的iShares安碩MSCI新興市場ETF（ EEM）流出4.411億美元，為兩年多來之最。

從地區來看，台灣在美國上市的ETF流出2.605億美元，成為最大輸家。其中規模36億美元的iShares安碩MSCI台灣ETF（EWT）流出1億7,830萬美元，因半導體產業正處於十年來最嚴重的景氣低迷，仰賴貿易的台灣需應對科技產品出口需求下滑的情況。占MSCI開發中國家股票指數三分之一的中國大陸，遭撤資2.03億美元，是第二大輸家，因當局對人口2,100萬人、GDP占全國總產值1.7%的成都，實施防疫封控措施。

未來資產全球投資公司的投資組合操盤手多爾森（Malcolm Dorson）說：「市場持續降低曝險部位，因美國聯準會（Fed）的政策展現鷹派立場、強勢美元，加上中國大陸遭遇新冠疫情的挑戰。利率上升意味著，借美元的公司和國家淨利息支出增加，美元走強也會對有美元債務的新興市場資產負債表產生負面影響。」

紐約梅隆銀行市場策略部門主管特南高澤（Daniel Tenengauzer）表示：「強勢美元不利於新興市場，會引發通膨。大陸的清零政策也帶來很大的負面影響。」

彭博美元現貨指數上周漲至歷史新高，今年來的漲幅擴大至11.7%。

新興市場 投資 股票

上一則

日圓匯率再創低 兌美元下探150

下一則

財經簡訊

延伸閱讀

5大利空罩頂 油價跌至8個月來低點

5大利空罩頂 油價跌至8個月來低點
美元指數仍比高點低三成 鮑爾效法伏克爾會讓美元更嗨

美元指數仍比高點低三成 鮑爾效法伏克爾會讓美元更嗨
MSCI新興權重 印度僅次中國

MSCI新興權重 印度僅次中國
擠下台股 印度股市本季在MSCI新興指數權重超台追中

擠下台股 印度股市本季在MSCI新興指數權重超台追中

熱門新聞

中國從去年12月開始，連續七個月減持美債。（歐新社）

中國為何連續7個月減持美債？

2022-09-04 10:53
雖然房貸利率上漲正打擊美國房市，但要看到房價真的下跌，可能沒那麼快。（路透）

期待美國房價下跌？專家分析：沒那麼快

2022-09-01 06:45
今年購物季要吸引苦於通膨壓力的消費者，可能需要巨額的折扣。（路透）

出清庫存+積極吸客 今年購物季將現巨幅折扣

2022-08-31 18:17
經濟學家警告，如果美國陷入衰退，新加坡和泰國首當其衝。（路透）

美若衰退可能衝擊亞洲 最脆弱的是新加坡和「這國」

2022-09-05 00:40
「女股神」伍德的方舟投資管理公司（ARK）趁著輝達股價崩跌，敲進價值合計4,000萬美元的輝達股票。路透

輝達股價摔至52周低位 女股神伍德進場抄底

2022-09-02 12:02
位於芬蘭灣的Portovaya加壓站。（路透）

俄羅斯宣布北溪無限期停供後 又說要從烏克蘭增加供氣

2022-09-03 06:44

超人氣

更多 >
安全起見…做這9件事時 最好不要用簽帳卡

安全起見…做這9件事時 最好不要用簽帳卡
成都獨居老人死後留20多萬現金 家人清理遺物竟大笑

成都獨居老人死後留20多萬現金 家人清理遺物竟大笑
這5家連鎖牛排館 營養專家說這些餐不要點

這5家連鎖牛排館 營養專家說這些餐不要點
因節儉電費太低 南加華人住宅遭縣警搜查 憤而提告獲賠

因節儉電費太低 南加華人住宅遭縣警搜查 憤而提告獲賠
全球最佳15條公路旅行路線 美國這2條走過了嗎？

全球最佳15條公路旅行路線 美國這2條走過了嗎？