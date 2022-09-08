遭拋售 新興市場ETF在美失寵

在美元飆升的刺激下，基金公司上周以兩年多來最快的速度拋售了在美上市的新興市場債券和股票ETF。 （路透）

在美元飆升的刺激下，基金公司上周以兩年多來最快的速度拋售了在美國上市的新興市場 債券和股票 ETF。就個別國家而言，台灣是最大輸家。彭博彙編的數據顯示，截至2日為止的當周，投資 人從在美國上市的新興市場及特定國家ETF贖回12.1億美元，為2020年5月以來最多。規模249億美元的iShares安碩MSCI新興市場ETF（ EEM）流出4.411億美元，為兩年多來之最。

從地區來看，台灣在美國上市的ETF流出2.605億美元，成為最大輸家。其中規模36億美元的iShares安碩MSCI台灣ETF（EWT）流出1億7,830萬美元，因半導體產業正處於十年來最嚴重的景氣低迷，仰賴貿易的台灣需應對科技產品出口需求下滑的情況。占MSCI開發中國家股票指數三分之一的中國大陸，遭撤資2.03億美元，是第二大輸家，因當局對人口2,100萬人、GDP占全國總產值1.7%的成都，實施防疫封控措施。

未來資產全球投資公司的投資組合操盤手多爾森（Malcolm Dorson）說：「市場持續降低曝險部位，因美國聯準會（Fed）的政策展現鷹派立場、強勢美元，加上中國大陸遭遇新冠疫情的挑戰。利率上升意味著，借美元的公司和國家淨利息支出增加，美元走強也會對有美元債務的新興市場資產負債表產生負面影響。」

紐約梅隆銀行市場策略部門主管特南高澤（Daniel Tenengauzer）表示：「強勢美元不利於新興市場，會引發通膨。大陸的清零政策也帶來很大的負面影響。」

彭博美元現貨指數上周漲至歷史新高，今年來的漲幅擴大至11.7%。