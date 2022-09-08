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從不識英文字母到成為公民 金山72歲華裔圓美國夢

房貸利率漲 高盛學者警告：美房價2023將停滯增長

財經簡訊

財經新聞組／整理

交車數達標 蔚來上季仍虧損

即使交車數超過預期，中國電動車製造商蔚來第2季虧損4.098億元，遠高於第1季。蔚來第2季營收15.4億元，較2021年第2季增加21.8%。調整後每股虧損20分；毛利率13.0%，低於2021年第2季的18.6%和2022年第1季為14.6%；季末現金81億元，略低於第1季底的84億元。

房貸利率回升 申請量下跌

根據抵押貸款銀行家協會(MBA)的數據，對於自付20%頭款、符合資格的30年期固定利率房貸平均合約利率從前周的5.8%上升至上周的5.94%；結果，再融資房貸申請本周又下降1%，較一年前同周下降 83%。購屋房貸申請下降1%，較一年前同周下降23%。

目標百貨CEO將再續任3年

目標百貨(Target)CEO康奈爾(Brian Cornell)已同意再續任3年，因為該零售商宣布將取消65歲退休年齡限制。現年63歲的康奈爾自2014年以來一直擔任目標百貨的CEO。在他領導下，該零售商擴大了客戶群，並憑藉其獨特和時尚前衛商品的平價風格而建立聲譽。

需求強勁 聯航調升財測

聯合航空調升本季營收預期，理由是「需求強勁」。由於非燃料營運成本改善，這家芝加哥航空公司還提高了調整後的營運獲利率財測。聯航現在預計截至9月當季總營收將較2019年同期成長12%，高於之前預測的11%。調整後營業獲利率將從之前預測的10%提高至10.5%。

出口創新高 貿易逆差縮小

由於出口創歷史新高，7月貿易逆差收窄，可能會繼續為第3季國內生產總值(GDP)做出貢獻。商務部表示，7月貿易逆差下降12.6%至706億元。商品和服務出口成長0.2%至2593億元，而進口下降2.9%至3299億元。即使經濟收縮，但貿易在連續7季拖累GDP後，第2季貢獻了1.42個百分點。

T-Mobile固網賣給Cogent

T-Mobile US Inc將出售其固網業務給Cogent Communications Holdings Inc，以加倍投入5G服務，該交易預計將產生10億元的稅前損失。這項交易作價1元。根據該交易，Cogent還將在交易完成後的未來4年半內以7億元價格向T-Mobile提供某些服務。

利率 目標百貨 營收

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