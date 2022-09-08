反彈只是暫時 股市仍續走軟

全球股市即將創下自10年前歐債危機以來最差表現，高盛 策略師奧本海默(Peter Oppenheimer)警告，股市可能會持續下跌。

摩根史坦利資本國際全球指數 (MSCI All Country World Index)7日連續第9天下跌，這是自2011年以來最長的跌幅；當時公共債務負擔使歐元區的存在受到質疑，讓投資人感到不安。

該指數的下滑正在迅速回吐6月中旬以來的反彈；奧本海默之前聲稱那是「熊市反彈」。

他表示，「與過去幾十年經歷相比，它的持續時間和規模並不罕見。」「我們預計，在決定性的低谷形成之前，市場將進一步走軟，繼續出現震盪。」

自8月中旬以來，摩根史坦利資本國際全球指數已下跌9%，如果跌至6月的最低點，將是2020年新冠疫情以來的最低水平。聯準會(Fed)為對抗通膨而收緊貨幣政策、歐洲能源危機以及亞洲經濟放緩等一系列風險，都是促使本輪股市下跌的主要因素。

Jefferies LLC全球股票 策略主管伍德(Chris Wood)表示，「短期仍是看空，因為9月和10月股市通常會大幅下跌。」

某些技術指標證明停止下跌是有可能的。歷史數據顯示，在過去20年中，資本國際全球指數在連續9天下跌後的10和20天內平均上漲至少1%。

摩根大通全球研究主管Joyce Chang表示，最大的問題仍然是「通貨膨脹以及央行如何應對通膨」。

與此同時，高盛策略師康納斯(Cormac Conners)表示，在經濟狀況疲軟情況下，價值型股票的表現將繼續優於成長型。高盛經濟學家預測，未來一年出現衰退的可能性為三分之一，「歷史證明價值型股票在衰退開始時表現出色」。（財經新聞組）