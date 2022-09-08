Fed副主席誓言 力抗通膨到底

聯準會(Fed)副主席布雷納德(Lael Brainard)誓言與通膨對抗到底，她說通膨對低收入 美國人的傷害最大。

她在紐約演講的書面講稿中指出，這將意味著更多的升息 ，並長時間保持較高的利率 。但布雷納德也以承認政策制訂者過度依賴數據並意識到過度緊縮來緩衝這些評論。

Fed兩周後就將召開下次政策會議。布雷納德表示：「我們會一直這麼做，直到通膨下降。」「目前為止，我們已經快速將政策利率調高至上個周期的高點，政策利率還需要再進一步調高。」

這番言論被投資人認為Fed承諾在不會升息過頭以降低通膨，美股應聲上漲。

布雷納德說，「在緊縮周期的某個時刻，風險將變得更加雙向。」「緊縮周期的迅速性及其全球性質，以及金融狀況收緊對總需求的影響速度的不確定性，都產生與過度緊縮相關的風險。」

市場押注制訂利率的聯邦公開市場委員會(FOMC)將在9月20日至21日再次開會時，連續第三次將基準利率提高0.75個百分點。

布雷納德的言論也反映出多位Fed官員最近的評論。他們先後表示即使在Fed停止升息後，利率也可能會在「一段時間內」保持高點。這些承諾來自最高階的Fed決策者，包括主席鮑爾和紐約Fed行長威廉斯(John Williams)。

在FOMC今年連續升息4次後，目前聯邦基金利率的目標在2.25%-2.5%之間。

布雷納德沒有說明採取具體的行動方案，但她表示Fed需要保持警惕，「隨著一系列通膨供應衝擊，尤其重要的是要防範家庭和企業可能開始預期通膨會長期保持在2%以上的風險，這將使通膨更難回落至我們目標。」

她補充說，這些通膨壓力「對低收入家庭來說尤其嚴重」，他們將大部分家庭預算用於食品、能源和住房成本。