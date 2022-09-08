升息擔憂降溫 那指中止連跌

隨著利率和油價回落，投資人對持續高通膨的擔憂降溫，美股上漲，試圖擺脫連續3周的跌勢。

道瓊工業平均指數 上漲435.98點或1.4%至3萬1581.28點。史坦普500指數上漲71.68點或1.83%至3979.87點。那斯達克綜合指數上漲246.99點或2.14%至1萬1791.9點，中止連續7天的跌勢。

美國國債殖利率 繼6日上漲後下跌。油價暴跌，西德州中質原油跌至每桶85元以下。英鎊兌美元匯率跌至1985年以來的最低水平。

由於聯準會(Fed)副主席布雷納德(Lael Brainard)重申Fed將採取一切措施抑制通膨，同時也指出升息 過頭的風險，許多交易者關注她演講中的後者。

布雷納德說，「在緊縮周期的某個時刻，風險將變得更加雙向。」「緊縮周期的迅速性及其全球性質，以及金融狀況收緊對總需求的影響速度的不確定性，都產生了與過度緊縮相關的風險。」

市場一直預期Fed將自9月開始小幅升息，但現在預計升息0.75個百分點的可能性為86%。

Fed褐皮書報告顯示，美國許多地區的經濟活動幾乎沒有變化，成長前景依然疲弱。

聯合航空調升第3季銷售預測並評估需求強勁，股價上漲5.52%。美國航空上漲5.07%；達美航空上漲3.33%；西南航空上漲2.89%