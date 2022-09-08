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沃爾瑪 進軍醫療保健市場

財經新聞組／綜合報導
沃爾瑪與聯合健康聯手提供長者預防保健服務。（路透）
沃爾瑪與聯合健康聯手提供長者預防保健服務。（路透）

沃爾瑪和醫療保健巨頭聯合健康集團(UnitedHealth Group Inc)共同宣布，雙方將聯手為65歲以上老人提供預防保健服務，並為所有年齡層提供虛擬醫療保健服務。

這項為期10年的合作夥伴關係，代表沃爾瑪進軍醫療保健領域的最新動作，有助這家零售巨頭更能與CVS Health和Walgreens Boots Alliance競爭。

Walgreens去年10月向初級保健提供商VillageMD投資52億元，後者在15個市場擁有200多個據點。

沃爾瑪與聯合健康的合作將針對美國老年人的常見疾病，如心臟病和糖尿病。

這項合作案將自1月展開，最初將在喬治亞州和佛羅里達州的15個沃爾瑪健康中心提供老年人醫療保健。重點將放在價值導向的醫療保健；在這種模式下，醫院和醫生辦公室可透過許多Medicare Advantage計畫提供的服務得到報銷。

Medicare Advantage是由Medicare授權私營公司執行的方案，作為聯邦政府針對老年人的健保計畫Medicare的替代方案。

已投保Medicare者將暫時不會納入承保範圍。

聯合健康集團戰略長舒馬赫(Dan Schumacher)說：「我們希望透過這種夥伴關係為數十萬老年人提供服務。」

沃爾瑪健康與保健執行副總裁佩古斯(Cheryl Pegus)博士說：「我們的目標是利用這些解決方案讓醫療保健易於獲得並負擔得起，特別是在醫療服務不足的社區。」

她說，沃爾瑪已經提供醫生、社區衛生工作者、行為健康治療師和執業護士，為在沃爾瑪醫療機構「已經準備購買其他產品」的老年人提供服務。

沃爾瑪的醫護人員將可使用聯合健康集團旗下的健康服務公司Optum，該公司為供應商提供患者數據分析。此次合作還包括預計在喬治亞州推出沃爾瑪和聯合健康集團聯合品牌的醫療保險優勢計畫。

沃爾瑪 喬治亞州

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