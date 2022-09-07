連鎖藥局CVS Health併居家照護商

美國連鎖藥局CVS Health將以約80億美元，併購在宅醫療照護公司Signify Health。（路透）

美國連鎖藥局 CVS Health宣布，將以約80億美元價碼併購在宅醫療照護公司Signify Health，把上萬名特約醫師及臨床醫務人員納入旗下，看準醫療照護的未來在府診療服務。

全美營收 最大的醫療照護公司CVS 5日表示，已同意以每股30.5美元的純現金收購交易買下Signify，預計明年上半年完成交易。華爾街日報說，這樁交易在周末期間敲定，之前亞馬遜、UnitedHealth等公司也對Signify有興趣。

多年來，CVS致力於從傳統藥局連鎖店轉型成整合型醫療服務提供者。先前最大動作是2018年收購醫療保險 公司安泰（Aetna）。起初CVS的願景是建立一套以藥劑師、店內診所和保險事業為中心的經營模式。

去年林區（Karen Lynch）接任執行長後決定，要實現這個願景，CVS需僱用自己的醫師。她也積極擴大CVS在居家醫療照護領域的能見度。隨著美國人口老化，請醫師到府看診的需求增加；疫情期間透過Zoom等工具提供的遠距醫療大行其道，也為居家照護趨勢推波助瀾。林區接受訪問時說：「到府看診再度盛行。這樁交易提升與在宅消費者的聯繫。」

Signify的經營模式奠基於分析與科技平台，醫師和臨床醫務人員運用此平台，經由病患家中可連網的iPad，即可評估病患需求並提供後續服務。這種模式讓更多民眾能取得醫療照護。Signify服務超過250萬戶家庭，比五年前的30萬戶大幅成長。

Signify Health執行長安布瑞斯特（Kyle Armbrester）形容，臨床醫務人員「作業方式很像Uber司機」，「我們現在進入零工經濟，而這是一種有彈性的模式」。