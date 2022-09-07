CVS以80億收購Signify

CVS Health宣布將以每股30.5元現金、總價約80億元收購家庭醫療保健公司Signify Health，以持續加強其醫療保健服務。Signify可提供技術和分析來協助進行家庭患者護理。Signify Health股價上月傳尋求出售在內的戰略替代方案後飆升近 45%。目前市值約為 67 億美元。

巴西禁售無充電器iPhone

在推出新機型的前一天，巴西政府下令蘋果停止在該國銷售未附充電器的iPhone，聲稱該公司向消費者提供的產品不完整。巴西司法部並對蘋果公司處以1227.5萬雷亞爾（合238萬美元）的罰款，並下令取消iPhone 12及更新機型的銷售，同時暫停銷售任何不附充電器的iPhone機型。

財務長自殺 Bed Bath大跌

由於投資人在該公司財務長阿納爾(Gustavo Arnal)過世後評估該公司的領導危機，陷入困境的零售商Bed Bath & Beyond股價大跌18.42%。警方表示，阿納爾2日從曼哈頓市中心一棟建築物墜落身亡。法醫辦公室後來裁定死亡為自殺。該公司任命會計主管克羅森(Laura Crossen)為臨時財務長。

高盛 人事部門高層異動

高盛集團任命在該行工作15年的資深人士亞瑟(Jacqueline Arthur)自明年1月1日開始管理人力資源，接替2020年初以來就一直擔任高盛全球人力資本管理主管的迪貝爾(Bentley de Beyer)。亞瑟目前擔任人力資源部門的營運長和策略長。

ISM服務業指數 4個月新高

供應管理學會(ISM)發布報告，8月服務業指數從56.7微升至56.9，為4個月新高。接受調查的經濟學家預期中值為55.3。指數高於50代表成長。商業活動和新訂單指數均升至今年來最高水平，反映出消費習慣的不斷變化以及薪資的穩定增長。海外需求也有所增強，出口訂單以近一年來最快的速度成長。

8月服務業PMI 2年多新低

S&P Global表示，美國服務業PMI從7月的47.3降至8月的43.7，低於初值44.1，為2020年5月以來最低水平。S&P Global 表示，由於國內外客戶需求疲軟，服務活動下降，同時招聘放緩，通膨壓力繼續緩解。綜合PMI為44.6，低於7月的47.7，代表私營部門經濟活動急劇收縮。