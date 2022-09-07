忘了FAANG 迎接MATANA

投資公司Constellation Research首席分析師兼創始人王瑞光(Ray Wang)表示，現在該是重新確定科技巨頭食物鏈最頂端的企業了。

他認為應該用「MATANA」取代之前的「FAANG」。「MATANA」是指微軟(Microsoft)、蘋果(Apple)、特斯拉 (Tesla)、谷歌(Alphabet)、輝達(Nvidia)和亞馬遜(Amazon)的字母縮寫。等於是FAANG中去掉了原先的臉書 (Facebook)和Netflix，新增了特斯拉和輝達。

美國財經評論員克萊默(Jim Cramer)在2013年發明「FAANG」這個名詞，入選的許多公司都被視作產業新星，可望在各自的市場掀起一場風暴。當時叫作臉書的Meta和Netflix表現尤其出色。但王瑞光認為，現在應該重新評估這兩家公司的情況，尤其是Meta，更需要制訂新的企業方向。

他說，「臉書必須在廣告之外尋找新業務模式。」「那麼新業務會是AR眼鏡嗎？會是元宇宙 嗎？現在還沒有確定，這正是其挑戰所在。」

Netflix的問題在於成長前景以及它所擁有和缺乏的資源。由於該公司採用訂閱模式，所以王瑞光對它的未來發展潛力存在質疑，「它還能再多爭取到多少訂戶？」「它應該做植入廣告，還要做IP授權。看看迪士尼是怎麼賺錢的。」

他強調，微軟經常被視作老牌科技企業中的佼佼者，但它也應當被列為最頂尖的科技領導者，「現在在元宇宙的定位很好，在雲端計算的定位也很好。當然，他們還有遊戲業務。」

特斯拉和輝達則是兩個新加入的企業。特斯拉作為電動車的開拓者，如今早已廣為人知。王瑞光指出，「輝達不只是晶片，也不只是數據中心或遊戲。」「它還在人工智慧、元宇宙、未來計算和及其融合模式的邊緣，它的發展方式將在相當一段時間內占據主導地位。」（財經新聞組）