憂Fed更激進 那指連跌7日

由於投資人評估強勁的經濟數據和利率上升對聯準會(Fed)激進的緊縮政策的影響，美股在震盪中下跌。

道瓊工業平均指數 下跌173.14點或0.55%至3萬1145.3點，但在嬌生和可口可樂等防禦性股票的提振下脫離當日低點。史坦普500指數下跌16.07點或0.41%至3908.19點。那斯達克綜合指數下跌85.96點或0.74%至1萬1544.91點，連續第7天下跌，為2016年以來最長。

與此同時，債券殖利率 飆升，加劇了美股暴跌。美國10年期國債殖利率一度上漲0.162個百分點至3.353%。美國2年期國債殖利率躍升至當日最高的3.515%，幾乎觸及2007年以來最高。20年期和30年期債券也上漲。殖利率與價格成反比。

8月ISM數據強於預期，非製造業指數為56.9，高於預期的55.5。2日發布的就業報告也超出華爾街的預期，顯示美國經濟比預期的更為穩健。

這兩份報告都在Fed 9 月會議之前發布，預計Fed將再次升息 。優於預期的經濟數據可能意味著Fed繼續在升息方面採取積極行動。

在因假期而縮短的本周，投資人期待Fed主席的談話以及歐洲央行的最新升息決定。