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疫情後 2/3年輕人仍與父母同住

財經新聞組／綜合報導

在新冠疫情最嚴重的時候，許多年輕人搬回父母身邊，畢竟這是個前所未見的不確定時刻；大學校園關閉，工作機會稀缺。但根據LendingTree最近的報告，兩年多後，67%的千禧世代和Z世代還沒搬走。

大多數人表示，一開始是出於必要或為了省錢而搬去與父母同住。來自學校的巨額學貸帳單和飆升的住房成本，讓那那些剛步入社會的年輕人陷入財務困境。現在，生活成本的飆升和高昂的租金讓他們更難獨力前行。

總體而言，跨世代共同生活的情形正在上升，並且已經持續多年。

根據皮尤研究中心根據1971年至2021年人口普查數據的報告，在過去50年裡，擁有兩代或兩代以上成年人口的家庭數量翻了2倍。他們估計，這些家庭現在占美國人口的18%。

皮尤發現，財務是家庭人數翻倍的首要原因，部分原因是學債和住房成本不斷膨脹。看護也在決策過程中發揮作用。

皮尤資深研究員弗萊(Richard Fry)說：「疫情雖是短期現象，但今天的水平仍大大高於2019年，而且在過去50年裡一直在上升。」

因此，多代同堂生活在25至34歲的成年人中成長最快。現在有25%的年輕人生活在多代同堂的家庭中，而50年前這個比率只有9%。

在大多數情況下，25至34歲的人住在父母一方或雙方的家中。一小部分住在自己家裡，但有父母或其他年長的親戚和他們同住。

弗萊說，「這對他們來說真的是一個私人的社會安全網。」

絕無驚訝的是，當兩代或更多代人同住時，年長的父母更有可能支付大部分費用。皮尤研究中心發現，多代家庭中典型的25至34歲的人只貢獻家庭總收入的22%。

然而，對於父母來說，在他們自己的經濟安全面臨風險的時候，撫養成年子女可能會是一筆巨大的損失。

疫情 人口普查 租金

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