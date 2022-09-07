蘋果扳倒谷歌臉書線上廣告雙霸

蘋果更新iOS隱私設定，讓線上廣告巨頭嘗到苦頭。（歐新社）

谷歌與臉書 的線上廣告雙寡頭獨占局面可能正在分崩離析。根據App sumer發布的最新研究，蘋果 的數位廣告動能越來越猛，而谷歌和臉書似乎正在失去動力。

這項研究是根據針對100多家不同消費者軟體的線上廣告預算進行分析，結果發現，蘋果的廣告業務受益於該公司2021年的重大iOS隱私設定更新，讓臉書等公司更難追蹤用戶網路使用。

蘋果的搜索廣告讓人們可以在iPhone製造商的App Store上做廣告。Appsumer表示，其第2季廣告商採用率較去年同期增加近4個百分點達94.8%；而臉書的採用率下降3個百分點至82.8%，谷歌的比率下降2個百分點至94.8%。

隸屬InMobi的Appsumer指出，蘋果已經「加入臉書和谷歌的雙頭壟斷地位，登上廣告商採用率的榜首」。

Appsumer總監萊斯(Shumel Lais)將結果歸因於願意在蘋果平台上支付大筆資金來增加下載量的軟體開發者數量的增加。與此同時，蘋果的App Tracking Transparency(ATT)更新，限制了臉書等依賴廣告的軟體可用於幫助品牌推展線上廣告活動的數據量。

萊斯說，「其中一件非常有趣的事情是，在更廣泛的網絡上進行的ATT測量限制對蘋果來說並不存在。」「所以你可以說蘋果在iOS上的其他通路中具有更高的知名度或優勢。」

以軟體開發者在線上廣告上的整體支出(錢包比率)而論，谷歌仍以34%的比率位居榜首；臉書以28%居次，蘋果以15%緊隨其後。亞馬遜未被列入，因為它不是開發者平台。

在低端市場，TikTok超越也深受ATT所苦的Snap。Appsumer表示，TikTok擁有3%的比率，而Snap則為2%。

雖然超過Snap，但TikTok第2季的廣告採用率卻下降近7個百分點。萊斯表示，軟體開發者仍在試圖弄清楚哪些廣告在短影音服務上效果很好。