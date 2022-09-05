20年新高 美元指數碰觸110

歐元貶破0.99美元，是20年來首見谷底。（路透）

DXY美元指數5日盤中升破110大關，再創20年新高，歐元和英鎊匯價則繼續探底。俄羅斯 停供天然氣給德國，導致投資人對全球經濟成長和能源價格的疑慮升高，資金流向美元，使美元一面倒走強，在外匯市場一枝獨秀。

DXY美元指數最高上漲0.7%至110.271，歐元匯價5日在亞洲盤午後一度貶值0.76%至0.9878歐元兌1美元，為2002年12月至今首度跌破0.99歐元；英鎊匯價盤中也貶值0.6%至1.1444美元兌1美元，寫37年來最低價位。俄羅斯宣布無限期關閉通往德國的主要天然氣管道「北溪1號」，歐洲能源短缺情勢更形迫切。

TwentyFour資產管理公司基金經理人薛能說：「歐洲前景不佳，上周開始震盪，幾乎可以肯定未來會變得更糟。」

在升息方面，歐洲央行 才剛剛開始追趕聯準會，但若歐洲陷入長期衰退，相信這會拖慢央行升息的腳步。

自俄羅斯入侵烏克蘭導致大宗商品價格飆升並殃及俄歐關係以來，歐洲的能源危機就不斷加深，這也是上個月歐元兌美元匯率自2002年以來首次跌至平價的主要因素。高通膨使歐洲央行面臨緊縮貨幣 政策的壓力，冬季前能源供應出現新問題，勢必進一步拖累歐元區經濟。

至於英鎊走弱，除反映美元普遍走強外，也因能源短缺導致家庭無力支付帳單。 BlueBay資產管理公司投資總監道汀形容說，目前英國經濟所面臨的挑戰，其規模可能是有生以來首見。

新台幣部分，台灣出口成長減緩且台股資金流出，加上台海緊張升高，技術指標顯示，新台幣可能繼續貶向31.418元兌1美元。亞洲貨幣以韓元最弱，昨天貶值0.7%，報1,371.9韓元兌1美元。

是2009年4月至今低點。彭博資訊和路透均報導，南韓尋求動用外匯存底來阻貶匯率。南韓央行5日公布的數據顯示，南韓8月外匯存底比前一個月減少21.8億美元，成為4,364.3億美元，比起去年12月更少了267億美元，疑似用來阻貶韓元匯價。日圓昨天盤中貶至1美元兌140.66日圓，貶勢略見和緩，上周五一度貶至140.8日圓，為24年低點。

其他新興貨幣方面，南非蘭德延續上周五的跌勢，5日重貶至兩年來低點，在亞洲早盤兌美元貶0.29%，報1美元兌17.35蘭德。