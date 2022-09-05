我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紅潮未退？共和黨領先優勢下滑 眾院變天機會仍大

星前外長：台灣問題恐引發北京激烈反應 如珍珠港事件

20年新高 美元指數碰觸110

編譯劉忠勇、葉亭均／綜合報導
歐元貶破0.99美元，是20年來首見谷底。（路透）
歐元貶破0.99美元，是20年來首見谷底。（路透）

DXY美元指數5日盤中升破110大關，再創20年新高，歐元和英鎊匯價則繼續探底。俄羅斯停供天然氣給德國，導致投資人對全球經濟成長和能源價格的疑慮升高，資金流向美元，使美元一面倒走強，在外匯市場一枝獨秀。

DXY美元指數最高上漲0.7%至110.271，歐元匯價5日在亞洲盤午後一度貶值0.76%至0.9878歐元兌1美元，為2002年12月至今首度跌破0.99歐元；英鎊匯價盤中也貶值0.6%至1.1444美元兌1美元，寫37年來最低價位。俄羅斯宣布無限期關閉通往德國的主要天然氣管道「北溪1號」，歐洲能源短缺情勢更形迫切。

TwentyFour資產管理公司基金經理人薛能說：「歐洲前景不佳，上周開始震盪，幾乎可以肯定未來會變得更糟。」

在升息方面，歐洲央行才剛剛開始追趕聯準會，但若歐洲陷入長期衰退，相信這會拖慢央行升息的腳步。

自俄羅斯入侵烏克蘭導致大宗商品價格飆升並殃及俄歐關係以來，歐洲的能源危機就不斷加深，這也是上個月歐元兌美元匯率自2002年以來首次跌至平價的主要因素。高通膨使歐洲央行面臨緊縮貨幣政策的壓力，冬季前能源供應出現新問題，勢必進一步拖累歐元區經濟。

至於英鎊走弱，除反映美元普遍走強外，也因能源短缺導致家庭無力支付帳單。 BlueBay資產管理公司投資總監道汀形容說，目前英國經濟所面臨的挑戰，其規模可能是有生以來首見。

新台幣部分，台灣出口成長減緩且台股資金流出，加上台海緊張升高，技術指標顯示，新台幣可能繼續貶向31.418元兌1美元。亞洲貨幣以韓元最弱，昨天貶值0.7%，報1,371.9韓元兌1美元。

是2009年4月至今低點。彭博資訊和路透均報導，南韓尋求動用外匯存底來阻貶匯率。南韓央行5日公布的數據顯示，南韓8月外匯存底比前一個月減少21.8億美元，成為4,364.3億美元，比起去年12月更少了267億美元，疑似用來阻貶韓元匯價。日圓昨天盤中貶至1美元兌140.66日圓，貶勢略見和緩，上周五一度貶至140.8日圓，為24年低點。

其他新興貨幣方面，南非蘭德延續上周五的跌勢，5日重貶至兩年來低點，在亞洲早盤兌美元貶0.29%，報1美元兌17.35蘭德。

央行 俄羅斯 貨幣

上一則

蘋果數位廣告擬大幅擴張

延伸閱讀

歐洲天然氣價格狂漲35% 俄停供主要管道輸氣

歐洲天然氣價格狂漲35% 俄停供主要管道輸氣
報復美國制裁 俄禁班史提勒和西恩潘等人入境

報復美國制裁 俄禁班史提勒和西恩潘等人入境
也怕斷氣 日擬修法限制大企業用天然氣

也怕斷氣 日擬修法限制大企業用天然氣
歐洲陷能源危機 電費為何飆成這樣？5 QA一次看懂

歐洲陷能源危機 電費為何飆成這樣？5 QA一次看懂

熱門新聞

中國從去年12月開始，連續七個月減持美債。（歐新社）

中國為何連續7個月減持美債？

2022-09-04 10:53
今年購物季要吸引苦於通膨壓力的消費者，可能需要巨額的折扣。（路透）

出清庫存+積極吸客 今年購物季將現巨幅折扣

2022-08-31 18:17
雖然房貸利率上漲正打擊美國房市，但要看到房價真的下跌，可能沒那麼快。（路透）

期待美國房價下跌？專家分析：沒那麼快

2022-09-01 06:45
經濟學家警告，如果美國陷入衰退，新加坡和泰國首當其衝。（路透）

美若衰退可能衝擊亞洲 最脆弱的是新加坡和「這國」

2022-09-05 00:40
派樂騰（Peloton）前執行長John Foley，今年2月時被撤換。（美聯社）

裁員、虧損、股價暴跌 疫情贏家深陷泥淖

2022-08-28 20:55
位於芬蘭灣的Portovaya加壓站。（路透）

俄羅斯宣布北溪無限期停供後 又說要從烏克蘭增加供氣

2022-09-03 06:44

超人氣

更多 >
美「迷因股」讓20歲大學生賺進1.1億 財務長為何墜亡？

美「迷因股」讓20歲大學生賺進1.1億 財務長為何墜亡？
伊能靜出事了 求救訊息曝光… 網酸「都是大媽了」挨轟

伊能靜出事了 求救訊息曝光… 網酸「都是大媽了」挨轟
加拿大刺殺案10死15傷：惡徒逃亡中 引發和平北國的恐懼

加拿大刺殺案10死15傷：惡徒逃亡中 引發和平北國的恐懼
只因多看了兩眼？紐約皇后區華裔夫婦散步遭重擊

只因多看了兩眼？紐約皇后區華裔夫婦散步遭重擊
燒胎、飆車、槍擊 全美「占領街頭」猖獗 新犯罪崛起

燒胎、飆車、槍擊 全美「占領街頭」猖獗 新犯罪崛起