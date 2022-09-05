消費者現在比防疫封鎖期間更悲觀 是因為這些因素

華爾街日報指出，受到高通膨影響，如今全球消費者信心比疫情封鎖期間更加低迷。 （美聯社）

在通膨居高不下的情況下，包括美國在內的全球消費者信心都低迷不振，而且比新冠肺炎疫情 封鎖期間更加悲觀。

華爾街 日報報導，根據最新的密西根大學消費者信心調查，美國消費者對個人財務、商業情勢及購買能力感到更悲觀。

但信心低落不僅限於美國，經濟合作發展組織（OECD）追蹤的許多國家，消費者信心都下降。歐洲消費者的信心尤其低迷，英國、荷蘭和瑞典 的消費者信心跌幅連續十個月大於平均值。

巴克萊投資銀行資深經濟學家米勒說，從各種基本面來看，某種程度上無法解釋1月以來信心持續惡化。美國銀行的美國經濟部門主管加彭認為，「影響信心的因素有很多，可以是經濟因素，也可以是非經濟因素」。

其中一項非經濟因素可能與媒體廣泛報導通膨的問題有關。7月數據顯示，在密西根大學調查的消費者中，有37%表示聽過物價上漲是商業情勢惡化的原因。1980年的通膨率比現在高，但只有 21%消費者表示聽說通膨正在傷害經濟。

信心低迷對經濟構成的風險是，消費者不太會花錢消費。在今年6月，65%美國消費者（有紀錄以來最多）表示，現在不是購買家具、電視或廚房用具等大型家居用品的時機，主因是物價太高。

聯準會最近一次決策會議紀錄說：「消費者信心已惡化，家庭在支出決定上變得更謹慎。」

消費者信心低落是一個令人擔憂的跡象，因為家庭支出約占美國經濟產值的70%。

消費者調查主任兼密歇根大學社會研究所副教授徐薈安（Joanne Hsu）說，消費者「強烈擔心通膨將繼續侵蝕其收入」，而信心惡化可能導致民眾「削減支出，從而拖慢經濟成長」。