我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英國第3位女首相特拉斯 接下柴契爾以來最艱困任期

紐約市失業率5% 年輕人低就業

美股今休市 慶祝這個已有近130年歷史的節日

編譯易起宇／綜合外電
美國股市今（5）日適逢美國的勞動節，休市一天。 （美聯社）
美國股市今（5）日適逢美國的勞動節，休市一天。 （美聯社）

美國股市今天（9月5日）休市一天，因為今天是9月的第一個星期一，也是美國的勞動節，美國已慶祝這個國定假日近130年。

MarketWatch報導，這個節日的由來，是出於美國勞工為了爭取更安全的工作環境所做的抗爭，也為了爭取公平的薪資和福利。這場抗爭最後也促成了美國政府在1913年成立勞工部，負責維護受薪勞工、求職者和退休人士的權益。

今年勞動市場的狀況已成為市場的焦點，尤其是美國聯準會（Fed）已誓言要將高漲通膨抑制到2%年度目標才肯罷手，即便那將為家庭和企業帶來更多傷害。美國今年來的平均時薪成長率一直只有5%，不足以跟上通膨飆漲的速度。

美國可能爆發經濟衰退和失業潮，一直是今年來市場最大的擔憂，尤其是Fed預期將會持續升息，直到基準利率達到4%左右，或達到足以打擊商品和服務需求的水準。美國目前的基準利率位在2.25%至2.5%之間。

這樣不確定的背景已對美國股市造成強烈賣壓。據FactSet數據，道瓊工業指數今年至9月1日止已下跌近13%，標普500指數下跌約17%，那斯達克綜合指數則大跌約25%。

勞工部 指數 利率

上一則

歐洲陷能源危機 電費為何飆成這樣？5 QA一次看懂

下一則

消費者現在比防疫封鎖期間更悲觀 是因為這些因素

延伸閱讀

20年來首見 歐元貶破0.99美元 能源危機恐加劇歐洲通膨

20年來首見 歐元貶破0.99美元 能源危機恐加劇歐洲通膨
對中強硬的特拉斯可望接英相 減稅救經濟恐惡化通膨

對中強硬的特拉斯可望接英相 減稅救經濟恐惡化通膨
烏克蘭收復3據點 士兵插旗 澤倫斯基喊「解放克里米亞」

烏克蘭收復3據點 士兵插旗 澤倫斯基喊「解放克里米亞」
為紀錄片旁白 歐巴馬奪艾美獎 艾森豪後、第二位美國總統獲殊榮

為紀錄片旁白 歐巴馬奪艾美獎 艾森豪後、第二位美國總統獲殊榮

熱門新聞

派樂騰（Peloton）前執行長John Foley，今年2月時被撤換。（美聯社）

裁員、虧損、股價暴跌 疫情贏家深陷泥淖

2022-08-28 20:55
中國從去年12月開始，連續七個月減持美債。（歐新社）

中國為何連續7個月減持美債？

2022-09-04 10:53
今年購物季要吸引苦於通膨壓力的消費者，可能需要巨額的折扣。（路透）

出清庫存+積極吸客 今年購物季將現巨幅折扣

2022-08-31 18:17
雖然房貸利率上漲正打擊美國房市，但要看到房價真的下跌，可能沒那麼快。（路透）

期待美國房價下跌？專家分析：沒那麼快

2022-09-01 06:45
位於芬蘭灣的Portovaya加壓站。（路透）

俄羅斯宣布北溪無限期停供後 又說要從烏克蘭增加供氣

2022-09-03 06:44
「女股神」伍德的方舟投資管理公司（ARK）趁著輝達股價崩跌，敲進價值合計4,000萬美元的輝達股票。路透

輝達股價摔至52周低位 女股神伍德進場抄底

2022-09-02 12:02

超人氣

更多 >
女格鬥手KO對方奪冠 嗨到當眾脫衣露雙峰 全場粉絲瘋狂

女格鬥手KO對方奪冠 嗨到當眾脫衣露雙峰 全場粉絲瘋狂
台賭客飛LA豪賭 贏錢立即遇搶劫 30萬全沒

台賭客飛LA豪賭 贏錢立即遇搶劫 30萬全沒
「追龍」男星黃竣鋒深圳遭砍 臉皮整片掉下恐毀容

「追龍」男星黃竣鋒深圳遭砍 臉皮整片掉下恐毀容
馬英九泳渡日月潭 被攙扶上岸 自嘲「人老了要承認」

馬英九泳渡日月潭 被攙扶上岸 自嘲「人老了要承認」
中國為何連續7個月減持美債？

中國為何連續7個月減持美債？