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新款iPhone將漲價 盤點蘋果發表會前的注目新品傳言

編譯林奇賢／綜合外電
蘋果將在7日凌晨舉行線上發表會，分析師預計iPhone系列新機將比iPhone 13貴。（路透）
蘋果將在7日凌晨舉行線上發表會，分析師預計iPhone系列新機將比iPhone 13貴。（路透）

蘋果將在7日舉行線上發表會，iPhone 14系列新機將亮相。一些分析師指出，新一代iPhone可能有一項較重大的改變—Pro機型的價格上漲，原因是鏡頭、晶片、設計等硬體升級，以及供應成本壓力揮之不去、強勢美元。

Marketwatch報導，預期蘋果將維持標準版iPhone新機的起售價，但新一代iPhone Pro、Pro Max的基本價格將比上一代貴100美元；iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max的起售價分別是999、1,199美元。

除了價格調整之外，蘋果可能汰除iPhone Mini系列，以及移除iPhone上的瀏海，並首次在標準版iPhone推出6.7吋螢幕機型（暫稱iPhone 14 Max）。另外，彭博認為iPhone 14最終可能以橫向驚嘆號的挖孔螢幕設計，來設置前鏡頭和Face ID感測器。

報導指出，新一代iPhone的硬體升級主要將出現在Pro機型，例如，蘋果計劃在iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max搭載4,800萬像素的鏡頭、運行更快的A16晶片、續航力更長的電池、螢幕隨顯功能等。Mac Rumor另指出，這次升級將提高鏡頭感光度，呈現更佳畫質。

知名分析師郭明錤日前透露，蘋果已完成衛星通訊服務的硬體測試，但iPhone 14是否推出這項功能，取決於蘋果和營運商能否敲定商業模式。

本次發表會預計還會發布新款Apple Watch系列。另外，郭明錤、彭博的Mark Gurman等分析師多次表示，AirPods Pro 2將在今年下半季面世，因此新款藍芽耳機可能在本周亮相。至於蘋果已在開發的混合實境頭戴式裝置，專家認為將在明年上市，但幾乎沒有分析師認為會在這次的發表會推出。

iPhone 蘋果 分析師

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