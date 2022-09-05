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空運訂單減 亞洲至北美線運價跌

財經新聞組／綜合報導
航空貨運市場近期受到通膨影響，亞洲到北美每公斤價格平均回到6.5-8.4美元。（本報資料照片）
航空貨運市場近期受到通膨影響，亞洲到北美每公斤價格平均回到6.5-8.4美元。（本報資料照片）

全球貨櫃輪運價大跌，航空貨運市場近期同樣受到通膨影響，貨量不如過去，9月底前能見度低，市場因運送區域不同，價格變化大，亞洲到北美每公斤價格平均已從9.7美元回到6.5-8.4美元。

業者表示，第4季要看蘋果新機推出後銷售情形，以及感恩、耶誕、雙11等節慶到來的銷售概況，能否讓空運市場出現急單效應。

全球通膨陰霾籠罩，終端需求疲軟，造成上游廠商砍單嚴重，根據航空業者初步統計，台灣8月一般進口總貨量預估3萬噸，較7月總貨量下降8.5%；一般出口總貨量預估4萬噸，較7月下降4.6%，可看出市場貨量持續減少中。

華航指出，歐、亞、美洲之間的半導體機台、電商貨、醫藥品冷鏈運輸及消費性電子產品等運送，仍是第4季支撐空運市場主力，隨後疫情時代客運復甦，客機復飛後增加腹艙運力，但班次還不夠密集，中國空運業者也因疫情投入的運能不穩定，但亞洲跟美國等製造業及大宗消費地區，空運市場第4季旺季需求依舊可期。

亞太區知名海、空運物流業者中菲行總經理邱鈞榮表示，通膨造成通路商積極促銷降庫存，海運市場運價8月急跌，貨櫃輪市場終端需求疲軟效應，開始影響到航空貨運市場訂單急縮。

航空貨量以高價貨為主，包括手機、筆電、面板、生鮮及高價服飾等，最近半導體電子產品出貨量明顯減少，甚至有些訂單不急著交貨，業者改走海運慢慢到貨，順便降低成本；也因為貨量減少，亞洲到北美航空貨運運價變化大，每公斤約在6.5-8.4美區間。

近期海運或空運市場能見度低，不過因海運貨櫃運價8月跌幅已深，尤其美西線已靠近大部分廠商簽的合約價格，未來跌幅應該趨緩。

國際仍有許多港口還在塞港，加上船員染疫導致航商對船期掌握有一定難度，美西罷工疑慮還在，對海運市場看法不用過度悲觀。

邱鈞榮分析，至於空運，第4季是電商旺季，9月能見度低，雖然將進入第4季傳統旺季，不過透明度不高，主要在於通膨高漲，終端存貨過多還有待市場消化，接下來9月蘋果新機發表，若能帶動龐大供應鏈拉貨潮，或可啟動一波空運行情。

疫情 蘋果 電商

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