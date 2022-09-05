「美國王老吉」…亞利桑那冰茶 取對名賺大錢

亞利桑那冰茶(Arizona iced tea)是美國老牌飲料，在華人之間，有「美國王老吉」之稱，市場占有率名列前茅。雖然頂著「亞利桑那」之名，但其實，產品、企業和老闆都不是來自亞利桑那。

創辦人伏爾塔喬(Don Vultaggio)30年前為新創的冰茶業務命名時，想要讓人聯想到「溫暖健康的環境」，他本人在紐約市布碌崙 長大，他的家採用土坯風格設計，布滿粉紅色、黃色和綠松石色，被朋友形容為「聖塔菲之家」，於是，伏爾塔喬最初將冰茶取名「聖塔菲」(Santa Fe)。

伏爾塔喬在飲料罐上打上「聖塔菲」之後，很快覺得不對，他說，那幾個字看起來像一列火車。

為了糾正視覺效果，伏爾塔喬搜索著聖達菲鄰近地區，想從中另找一個地名為飲料命名，「亞利桑那」這幾個字感覺最對，雀屏中選，當時他從來沒有去過那裡，不僅如此，他壓根不曾到密西西比河以西。

伏爾塔喬總是把亞利桑那州與健康、乾淨和乾燥的感覺聯想在一起，與布碌崙的感覺完全不同，他想要讓飲料名稱與生活型態連結在一起，那是一個想讓人喝一杯清涼冰茶的環境和氣候。所以，對伏爾塔喬來說，冰茶命名「亞利桑那」合情合理。

亞利桑那冰茶在99美分冰茶領域裡走紅，供應商亞利桑那飲料公司(AriZona Beverages)1990年代初期在紐約市創立，由伏爾塔喬和費利托(John Ferolito)聯合創辦。

伏爾塔喬表示，他是受到飲料業前輩思拿多(Snapple)的啟發；思拿多1972年成立，並衍生出一種文化，胖乎乎的「思拿多小姐」(Snapple Lady)廣告讓這家飲料業者一炮而紅，90年代都有爆炸性的銷售成績。

眼看著思拿多爆紅，經營麥芽酒(malt liquor，一種發酵飲料)事業有成的伏爾塔喬便與夥伴開始銷售與麥芽酒相同大小的23盎司罐裝冰茶，與思拿多16盎司罐裝飲料相較，脫穎而出。

除了容量比對手大，這兩位飲料市場後起之秀也想在價格上拚搏，訂價相同；在包裝上也下功夫，飲料英文名稱第一個字母Z採用大寫，伏爾塔喬覺得，大寫Z看起來感覺更好。

亞利桑那冰茶充滿活力的罐頭圖案設計也出自伏爾塔喬構想，引人注目的棋盤格圖案和顏色源自於人們對「聖達菲之家」的回饋和讚譽。

諮詢和設計公司Prophet全球執行創意總監尼科爾斯(Andres Nicholls)表示，AriZona的標誌與包裝設計是與競爭對手區隔開來的一大重點，藉此充份展現其特有個性，直截了當宣示「我們不像其他人」。

尼科爾斯說，亞利桑那品牌訴求非常大膽而且始終如一，創造獨特的設計。

亞利桑那冰茶1992年首度登場，馬上爆紅，該品牌產品線以冰茶起家，如今已涵蓋數百種產品，包括零食、糖果、咖啡 和酒，最受歡迎的飲料之一阿諾龐碼(Arnold Palmer)是一種半茶半檸檬水的飲料，是高爾夫巨星的首選飲料。

此外，細長罐裝高男孩冰茶的99美分價格與品牌設計同樣引人注意，若以勞工統計局的訂價計算器推估，這款飲品成本換算而得的零售價應在2美元以上，但1992年迄今始終維持99美分。

伏爾塔喬堅定的說，顧客不需要再漲價，維持訂價給顧客一個購買的理由。

製造成本處處飆升，但亞利桑那茶品獲利率依舊強勁，伏爾塔喬歸功於各項幕後行動，包括減輕罐子重量、加快銷售流動、在全美各地增設據點、更接近市場。

吸睛的設計也功不可沒，有助於保持市場主導地位，亞利桑那公司不像思拿多等競爭對手那樣大打廣告，而靠創造力吸引顧客注意，伏爾塔喬認為，他們藉重的是包裝和有價值的故事，裡面還有優質產品，「人們第一次買我們的產品是因為包裝，之後長長久久的買是因為好吃好喝。」