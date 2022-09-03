那斯達克和費半連六跌 有誰敢跟真正的大空頭Fed作對

美股早盤一度上漲，但在中午傳來俄羅斯無限期關閉北溪（Nord Stream）天然氣管線、歐洲能源供給可能更加吃緊，導致午後震盪走跌。（美聯社）

美國股市周五開高走低，聯準會（Fed）主席鮑爾上周表明要貫徹升息以對抗通膨後，那斯達克綜合指數 和費城半導體指數已一連六日下跌。美國8月就業報告雖教人滿意，但顯然不會改變Fed急進升息的路線。Fed如今樂見美股 下跌，投資 人也不敢跟Fed作對。

史坦普500指數和道瓊工業指數周五各跌1.1%，那斯達克跌1.3%，一連六日的頹勢已創下2019年8月以來最長連跌紀錄。費半連六日跌幅超過1%，一周下來跌了7%。台積電ADR周五跌0.9%，一周跌了4.5%。輝達（Nvidia）因先進晶片出口至中國大陸受到管制，一周重挫逾16%，在史坦普500指數成份股中表現墊底。

那斯達克本周跌了4.2%，史坦普500指數和道瓊工業指數各跌3.3%和3%。

美國勞工部周五公布8月新增非農就業31.5萬，大致符合分析師預期；薪資則低於市場所料，分析師認為勞動市場呈現「不冷不熱」的現象，一方面強到足以減輕美國經濟正在走緩的疑慮，一方面也不致太強，迫使Fed加緊急進升息。

LPL Financial 首席經濟師羅奇（Jeffrey Roach）說：「勞動市場朝向合乎決策者心意的正確方向。失業微幅上升，勞動參與率也上揚，代表8月勞動市場不如7月緊俏。」

美股早盤一度上漲，但在中午傳來俄羅斯無限期關閉北溪（Nord Stream）天然氣管線、歐洲能源供給可能更加吃緊，加上美國長周末前夕交易消淡，導致午後震盪走跌。美股下周一逢勞動節休市一日。

投資人如今將焦點轉移9月 13日公布的8月通膨數字。安聯投資管理資深策略師李普利（Charlie Ripley）說：「要來的CPI報告可能決定Fed近期會多急進。如果經濟報告持續強勁，聯邦資金利率明年底升到4.0%不讓人意外。」

投資人如今面對的是跟美股作對的Fed，明尼阿波利聯邦準備銀行總裁卡斯哈里甚至表示樂見美股下跌。The Leuthold Group研究發現，當史坦普500指數下跌超過19%，往往可以產生通膨緩和的效果。

TS Lombard 首席美國經濟師布利茲（Steven Blitz）指出，若央行要打擊通膨，「股市是推動因素而非觀察指標。當物價、就業、薪資都在提振支出時，Fed只有打壓股市一途來扭轉漲勢。」