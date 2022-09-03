美就業穩 升息3碼機率高

美國勞工部公布8月就業報告顯示，民眾就業意願增強，有助於緩解勞動市場的緊俏形勢。（新華社）

美國勞工部 公布8月就業 報告，新增非農就業人數略優於預估，失業率上升，工資升幅縮小，勞動參與率明顯上升，顯示在通膨率及利率雙升的壓力下，民眾就業意願增強，有助於緩解勞動市場的緊俏形勢。

不過由於就業基調仍強，對工資及通膨上升的抑制力道有限，預料聯準會（Fed）9月底會議第三度升息 3碼的機率仍高。

根據美國勞工部2日公布的資料，8月就業人數增加31.5萬人，是連續第20個月就業人數正成長，比彭博資訊訪調分析師後預估的增加29.8萬人略高，但比7月時的增加人數52.6萬人（修正後數字）明顯減少；但由於企業徵才人數持續增加，勞動市場供給依然吃緊，因此並不代表就業走軟。歷年來8月的就業人數經常被低估，之後又會大幅上修，加上6、7月就業人數總共上修逾10萬人，也證明就業仍然紅火。

經濟學者表示，就業市場穩健，顯示美國經濟仍維持穩定成長，並沒有立即陷入衰退的危險。正因為如此，使Fed更有本錢在9月底時再度升息3碼，以壓低通膨。

就業報告顯示，8月民間部門就業增加30.8萬人，比7月時的增加人數47.7萬人（修正後）下降不少，但略優於預估的增加30萬；製造業增加2.2萬人，低於7月時的增加3.6萬人。

工資升勢趨緩，平均時薪32.36美元，比7月上升0.3％，低於7月時的0.5%升幅，也低於預估的0.4%；比去年同期上升5.2%。平均每人每周工時為34.5小時，比7月及預估的34.6小時稍短。

比較醒目的數字是失業率上升0.2百分點，達到3.7%，是六個月高點，也是今年元月來首見上升，且高於預估的持平於3.5%；但這主要是由於勞動參與率明顯上升0.3個百分點，達62.4%，也高於預估的62.2%，這顯示回流職場的勞工明顯增加，勞動力供給回升，才使失業率升高，工資增加速度放緩，反而有助於緩解勞動市場供給吃緊以及通膨上升的壓力。

就業不足率（U6）上升到7%，高於7月的6.7%，顯示新增就業人數可能多屬於兼職勞工。