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美網／「沒大威就沒我」 小威廉絲含淚謝家人、球迷

財經簡訊

財經新聞組／整理

星巴克新CEO 明年4月上任

星巴克宣布任命納拉辛漢(Laxman Narasimhan)為下一任CEO。納拉辛漢先前擔任健康衛生公司Reckitt的CEO，該公司擁有Lysol、Durex和Mucinex等品牌。他1日宣布將辭去該職位，並將於10月加入星巴克，了解公司及其重整計畫，然後在明年4月就任。

Jefferies調升Bed Bath目標價

Jefferies分析師本周與其他券商逆勢操作，將Bed Bath & Beyond的目標價由5元調升至9元，為所有分析師給出的最高目標價，理由是對該公司包括裁員和關店在內削減成本措施充滿信心；而就在同一天，該零售商披露聘請Jefferies投資銀行負責1200萬股股票代銷。

7月工廠訂單跌1% 9個月首見

美國7月工廠訂單較上月下跌1.0%至5485億元，與預期上升0.2%相反，為連續9個月成長後首次單月下跌；6月數據由上升2.0%下修至1.8%。不含運輸訂單較上月減少1.2%至4593億元。出貨量月減0.9%至5455億元，中止連續16個月成長。未完成訂單增加0.7%，庫存增加0.1%。

就業增31.5萬人 失業率3.7%

勞工統計局報告，在經濟放緩情況下，8月非農就業人數新增31.5萬個工作崗位，略低於《道瓊》估計的31.8萬個。失業率升至3.7%，較預期高出0.2個百分點，與年內最高水平並列。工資繼續上漲，但略低於預期。本月平均時薪月增0.3%，年增5.2%，均低於預期0.1個百分點。

亞馬遜英國倉庫員工罷工

英國GMB工會表示，在美國電商巨頭亞馬遜與勞工間最新勞資糾紛中，英格蘭中部Coventry一家亞馬遜倉庫員工已投票支持為工資問題罷工。超過300名員工在協商性投票中投票，97%支持罷工。現在成員將與主管會面，討論接下來的步驟，包括對罷工行動正式投票。

福特汽車8月銷量月減3.6%

福特汽車表示，8月在美新車銷量為15萬8088輛，較2021年8月成長27%，因當時生產受到半導體晶片短缺的嚴重影響。與7月相比，8月銷售額下降3.6%，其中F系列皮卡下降8%。不過，這些銷售額符合分析師預期。該公司表示，其福特品牌連續第二個月成為美國最暢銷品牌。

投票 罷工 星巴克

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