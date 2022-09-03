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Meta與高通合作開發VR晶片

財經新聞組／綜合報導

Meta和高通宣布將合作開發用於虛擬實境(VR)產品的客製化晶片組。這兩家美國科技巨頭簽署一項多年協議，採用高通公司的「延展實境」(XR)驍龍(Snapdragon)技術「在空間運算的新時代展開合作」。

延展實境是指包括VR和擴增實境(AR)在內的技術，它融合了現實世界和數位世界。

Meta CEO查克伯格(Mark Zuckerberg)在新聞稿中表示：「我們正與高通科技公司合作開發客製化VR晶片組，藉由驍龍XR平台和技術提供支持，為未來的Quest產品設定路線圖。」

Quest產品是Meta的VR頭盔系列。Meta Quest 2頭盔目前採用高通的驍龍XR2晶片組。

自2021年更名以來，臉書母公司Meta就將其未來押注在元宇宙(metaverse)這個涵蓋VR和AR技術的發展，希望不久的將來能讓人們在數位世界中工作和娛樂。

在智慧手機方面，從蘋果到三星等公司都已設計出自有的訂製處理器，以區別於競爭對手，並創造出比使用現有晶片更好的產品。

Meta專注於客製化晶片是很合理的，因為它希望能讓其頭盔可為不同用戶打造獨特的體驗。

查克伯格說，「與手機不同，構建VR在空間計算、成本和外形方面帶來了新穎的多維挑戰。」「這些晶片組將協助我們不斷將VR推向極限，並提供出色的體驗。」

兩家公司並不透露交易期限和財務條款。

即使今年第2季涵蓋VR業務的Reality Labs部門虧損擴大，Meta仍準備在10月推出一款全新的VR頭盔。

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