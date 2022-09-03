iPhone在美市占率 首度逾半

iPhone在美市占率首度超過50%。（路透）

在年度新品發布會前夕，蘋果 悄悄創下一個新的里程碑。產業分析公司Counterpoint Research最新報告，今年第2季，蘋果在美國智能手機 市場所占比重已經超過50%。

這是蘋果自2007年發表iPhone以來在美國市場拿下的最高市占率，而其餘的市場則由三星、聯想等150多款安卓 系統手機瓜分。

對於蘋果來說，除了是個重大里程碑，更重要的是，市場分析師樂觀預期，未來在其他發達國家市場也將上演類似的趨勢。

Counterpoint分析總監費爾德海克(Jeff Fieldhack)表示，「操作系統從來沒有大幅變化。在過去4年裡，變動方向一直是從安卓流向iOS。」「我們可能會在全球其他富裕國家看到同樣的情況。」

Counterpoint Research的市占率數據是根所謂「活躍裝機量」(active installed base)統計而成，樣本數正在使用中的智慧手機。這項數據通常比手機出貨量更加全面，因為它除了涵蓋新機銷售量外，還納入在二手市場購買手機的用戶，以及使用舊款iPhone的用戶。

在今年7月發布財報時，蘋果財務長馬斯特里(Luca Maestri)曾表示，裝機量是蘋果業務成長的引擎。他當時表示，這個數字仍在持續成長，在各個國家地區都達到歷史新高，「這是非常重要的成績」。

CCS Insight分析師伍德(Ben Wood)表示：「蘋果的市占率並不是在某一年突然大幅增加10%或15%，而是一直在緩慢的成長，每年都在悄悄攫取更多的市占率。」

回顧歷史，搭載安卓系統的智慧手機於2008年首次發售，比iPhone晚了一年。但從2010年起，安卓手機的裝機數就超過iPhone，此後便一直保持優勢。

在2007至2010年的3年間，雖然蘋果市占率比安卓高，但也遠遠達未達50%，因為當時手機市場還是由諾基亞、摩托羅拉和黑莓主導。然而10年後，當年那些曾經如雷貫耳的手機品牌已經退出江湖，而蘋果已經占據智慧手機半壁江山。