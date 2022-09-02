美允許輝達持續在中國開發AI晶片 但投資人疑慮未減

輝達高階AI晶片出貨中國受到限制，但輝達說，美國政府允許其繼續在中國開發即將推出的H100晶片。（美聯社）

輝達（Nvidia）繼日前披露，高階AI晶片 A100和即將推出的H100需獲美國政府核准才能向中國出貨後，周四再發布另一項公告表示，美國政府告知，可以繼續在中國開發H100。但投資人仍擔心，這家半導體產巨擘的產品賣往其最大市場的道路被切斷。

輝達股價周四收黑在139.37美元，跌幅7.67%，盤中最低一度重挫12%。

輝達向證券交易委員會申報，「美國政府已核准輝達持續開發H100所需的出口、再出口和境內轉運」。該公司可以持續經過香港業務出口AI晶片，直至2023年9月1日。這實際上是為了允許輝達的中國工程師完成H100的開發。經過伺服器用高階AI晶片被限制出貨中國的惡耗後，這對輝達來說是一場勝利。

不過，周四的公告並未讓投資人安心，他們擔心輝達很大一部分營收 將面臨風險。該公司日前預估，新的出口限令可能讓本季中國銷售損失4億美元。

Cowen &Co.分析師Matt Ramsay撰寫報告指出：「如果輝達無法完成H100的開發，所造成的連鎖效應可能比對本季營收的直接衝擊更大。」