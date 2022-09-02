焉知非福？裴洛西老公被迫出清輝達持股 少虧60萬美元

美國政府限制輝達出貨，重創了輝達股價。（路透）

成功投資人的致勝關鍵之一，是乘勝追擊和減少失血部位的天賦。美國眾院議長裴洛西 的老公保羅裴洛西（Paul Pelosi）雖然被迫出清當時看來有利可圖的繪圖晶片 大廠輝達股票 ，如今卻仍是贏家。

Wccftech報導，保羅6月執行買進輝達股票的選擇權，時間剛好在國會審議晶片法案之際，被外界質疑內線交易。在輿論壓力下，保羅在法案通過的前一天拋售所有輝達的股票。

如今，美國政府限制輝達出貨，需取得許可才能出口資料中心晶片A100和H11 GPU至俄羅斯和中國大陸。華府也對超微（AMD）實施類似的出貨限制。果不其然，這種情勢發展，重創了輝達和超微股價，前者1日收跌超過7%、後者跌近3%。

申報文件顯示，保羅7月26日出清輝達股票，賣在165.05美元，損失逾34萬1,365美元，而輝達1日收盤價報139.37美元，相當於再跌15.5%，若這時才賣，損失金額將增加60萬美元左右。因此，裴洛西夫妻躲過一劫。

裴洛西的發言人漢彌爾（Drew Hammill）向福斯新聞表示，保羅出售輝達股票，和政府一個月後實施的限制，沒有關聯，「裴洛西先生是在一年多前取得該公司的買權，並在今年6月17日執行，一如往常，他不會和議長討論這些事，直至這些交易已進行，必須準備揭露和申報」。