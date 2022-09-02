我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

"錢去哪？"艾妲災區華裔民代：紐約市府援助不力

艾妲颶風周年 亞當斯推防洪計畫

焉知非福？裴洛西老公被迫出清輝達持股 少虧60萬美元

編譯林奇賢／綜合外電
美國政府限制輝達出貨，重創了輝達股價。（路透）
美國政府限制輝達出貨，重創了輝達股價。（路透）

成功投資人的致勝關鍵之一，是乘勝追擊和減少失血部位的天賦。美國眾院議長裴洛西的老公保羅裴洛西（Paul Pelosi）雖然被迫出清當時看來有利可圖的繪圖晶片大廠輝達股票，如今卻仍是贏家。

Wccftech報導，保羅6月執行買進輝達股票的選擇權，時間剛好在國會審議晶片法案之際，被外界質疑內線交易。在輿論壓力下，保羅在法案通過的前一天拋售所有輝達的股票。

如今，美國政府限制輝達出貨，需取得許可才能出口資料中心晶片A100和H11 GPU至俄羅斯和中國大陸。華府也對超微（AMD）實施類似的出貨限制。果不其然，這種情勢發展，重創了輝達和超微股價，前者1日收跌超過7%、後者跌近3%。

申報文件顯示，保羅7月26日出清輝達股票，賣在165.05美元，損失逾34萬1,365美元，而輝達1日收盤價報139.37美元，相當於再跌15.5%，若這時才賣，損失金額將增加60萬美元左右。因此，裴洛西夫妻躲過一劫。

裴洛西的發言人漢彌爾（Drew Hammill）向福斯新聞表示，保羅出售輝達股票，和政府一個月後實施的限制，沒有關聯，「裴洛西先生是在一年多前取得該公司的買權，並在今年6月17日執行，一如往常，他不會和議長討論這些事，直至這些交易已進行，必須準備揭露和申報」。

裴洛西 股票 晶片

上一則

中國防疫封控影響台商 許勝雄：是企業非常傷腦筋的事

延伸閱讀

遠見民調 逾6成民眾憂兩岸開戰 企業較冷靜

遠見民調 逾6成民眾憂兩岸開戰 企業較冷靜
「裴洛西一腳踹個大洞」 美中護欄恐崩解 台居暴風眼

「裴洛西一腳踹個大洞」 美中護欄恐崩解 台居暴風眼
中駐美大使館送月餅賀中秋節 夾帶「統一白皮書」

中駐美大使館送月餅賀中秋節 夾帶「統一白皮書」
為台海形勢火上澆油 最為不智

為台海形勢火上澆油 最為不智

熱門新聞

派樂騰（Peloton）前執行長John Foley，今年2月時被撤換。（美聯社）

裁員、虧損、股價暴跌 疫情贏家深陷泥淖

2022-08-28 20:55
聯準會(Fed)主席鮑爾在傑克森洞年會演講中表示不會在對抗快速通膨的鬥爭中退縮後，美股大幅下挫。Getty

鮑爾鷹派表態 道指跌逾千點

2022-08-26 16:45
今年購物季要吸引苦於通膨壓力的消費者，可能需要巨額的折扣。（路透）

出清庫存+積極吸客 今年購物季將現巨幅折扣

2022-08-31 18:17
雖然房貸利率上漲正打擊美國房市，但要看到房價真的下跌，可能沒那麼快。（路透）

期待美國房價下跌？專家分析：沒那麼快

2022-09-01 06:45
美股回吐7月底以來大部漲勢，對向來悲觀9月更加悲觀。（路透）

道瓊崩跌逾1000點 喚醒投資人悲觀9月的幢幢魅影

2022-08-27 08:59
聯準會（Fed）主席鮑爾，圖為7月時的檔案照。路透

鮑爾「放鷹」將維持高利率一段時間 9月升息3碼應適當

2022-08-26 15:39

超人氣

更多 >
美國大使在上海排隊做核酸 照片引發瘋傳熱議

美國大使在上海排隊做核酸 照片引發瘋傳熱議
疑日軍二戰屠殺中國人新照 驚現明州 25張從未公布過的暴行影像

疑日軍二戰屠殺中國人新照 驚現明州 25張從未公布過的暴行影像
你在美國吃到的這7樣日式料理 日本人沒吃過

你在美國吃到的這7樣日式料理 日本人沒吃過
辨別BA.5有方法？ 專家曝一夜間「特別症狀」

辨別BA.5有方法？ 專家曝一夜間「特別症狀」
華女紐約法拉盛住所被刺亡 在美親友失聯 警鎖定嫌犯

華女紐約法拉盛住所被刺亡 在美親友失聯 警鎖定嫌犯