Fed官員暗示將再升息6碼

DXY美元指數走勢。(資料來源：彭博資訊)

美國聯準會（Fed）官員最新發言不改鷹派論調，更認為明年初利率可能須升到「略高於」4%，暗示明年不會降息 ，帶動美元繼續上攻，亞洲貨幣1日應聲全倒，韓元重貶逾1%，日圓盤中跌破140整數關卡，是1998年來首見。

克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（今年有決策投票 權）8月31日表示，她目前認為須在明年初前，把聯邦資金利率提高到略高於4%，然後按兵不動。她預估Fed明年不會降息，現在要宣告通膨已到頂還太早，她要先看到通膨月比數據下滑好幾個月，才會認為通膨往下。

Fed在7月升息 3碼至2.25~2.5%，暗示梅斯特認為明年初前還有至少6碼（1.5個百分點）的升息空間。目前市場預估9月升息3碼機率超過七成。

此外，上周剛上任的達拉斯聯準銀行總裁蘿根（今年無投票權）也說，她的第一要務就是恢復物價穩定，但未透露9月的決策傾向。

兩位Fed官員繼續「放鷹」，激勵DXY美元指數1日盤中上升1%至109.8，逼近20年高點，亞洲貨幣全墨，韓元以1.2%跌幅領貶亞幣，日圓一度貶值0.8%至140.01日圓，刷新24年低點。

澳洲聯邦銀行國際經濟部門主管卡波索指出，市場低估Fed在這波升息循環的調升幅度，美元還有一些上行空間。