迪爾3個月內再換財務長

農機設備製造商迪爾(Deere & Co)任命傑普森(Joshua Jepsen)為財務長，接替3個月前才剛任命擔任該職位的卡拉圖爾(Rajesh Kalathur)。卡拉圖爾將繼續擔任迪爾財務部門總裁。傑普森之前擔任副財務長。他於1999年以實習生身份加入該公司。文件顯示，他的基本年薪為85萬元。

GM召回Cruise自駕軟體

通用汽車(GM)旗下新創公司Cruise LLC宣布，在6月發生於舊金山的車禍導致兩人受傷後，它已經召回並更新了80輛自駕車 的軟體。NHTSA表示，召回的軟體可能「錯誤預測」迎面而來車輛的路徑。Cruise表示，已確定在軟體更新後這種不尋常的情況不會再次發生。

Polestar上半年營收 倍增

電動車製造商Polestar表示，由於需求飆升，2022年上半年營收幾乎翻倍；但若成本繼續上漲，可能被迫進一步提高售價。該公司於6月透過與特殊目的收購公司(SPAC)合併在納斯達克上市，今年業務擴及25國，但擴充太快導致成本上揚，1至6月淨虧損5.027億元，高於一年前的3.682億元。

有起火風險 福特召回SUV

福特汽車表示，在出現25起火災報告後，正在全美召回19.8萬輛SUV以更換鼓風機電機套件。這次召回涵蓋2015-2017年款福特Expedition和林肯Navigator車型。福特表示，它收到3份與建築物財產損失有關的火災報告，還有一份涉及輕傷的報告。福特將自9月12日起陸續通知車主。

嬌生 和解鴉片類藥物訴訟

嬌生公司已同意支付4050萬元，與新罕布夏州對該公司在鴉片類藥物流行中扮演角色的訴訟達成和解。和解協議避免了原定9月7日在Merrimack郡高等法院展開的審判。嬌生公司並未承認同意和解的不當行為，並表示將針對未和解部分的訴訟進行辯護。

首申失業金人數 9周新低

勞工部表示，截至8月27日當周經調整後初領失業金人數23.2萬人，低於預期的24.8萬人，為9周來新低；前值自24.3萬人下修至23.7萬人；4周移動平均值24.1萬人。有一周時間落差的持續申請人數為143.8萬人，較上周修正後的141.2萬人增加2.6萬人，符合預期；4周移動平均值142.85萬人。