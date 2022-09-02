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專家：「超級泡沫」還沒破滅

財經新聞組／綜合報導

著名投資客葛蘭森(Jeremy Grantham)表示，即使今年美股出現動盪，他之前預警的「超級泡沫」仍未破滅。

身為波士頓資產管理公司GMO聯合創始人，葛蘭森以預測市場泡沫而聞名。他表示，美股從6月中旬至8月中旬的飆升，符合典型的熊市反彈模式：在最初大幅下跌後、經濟真正開始惡化之前出現大幅上揚走勢。

同時，他還認為，由於股票、債券和房市被高估的「危險組合」，再加上大宗商品衝擊和聯準會(Fed)的鷹派態度，未來將出現更多麻煩。

葛蘭森年初時曾預測，美國指標股指將在歷史性崩盤中暴跌近50%。史坦普500指數在6月一度較1月峰值下跌近25%，但在隨後兩個月裡又出現反彈。然而，之後美股再次暴跌，31日為連續第4個交易日下跌。

葛蘭森指出：「前幾天出現了典型的熊市反彈，許多人說這是一個新的牛市。但這是無稽之談。」

在他看來，超級泡沫的破滅分幾個階段。首先，會出現像今年上半年那樣的連跌，然後會出現小幅反彈。最後，基本面崩潰，股市跌到最低點。

葛蘭森因發現1980年代末的日本泡沫、2000年的科技股泡沫以及2008年金融危機前的美國房市泡沫而聞名，並從中獲利。不過多年來，他的其他一些悲觀預測都是錯誤的，或者至少還未證明。

但是這次他點出了一些近期問題，像是俄烏衝突升級對歐洲的影響，以及歐洲正在應對糧食和能源危機的問題。他表示，即使通膨上升導致今年上半年經濟下滑，但企業獲利率下降將導致下一輪跌勢。

葛蘭森表示：「我敢打賭，在這波清洗行情之前，我們將經歷一段相當艱難的經濟和金融時期。我不確定的是：這會像1930年代那樣失控？還是會像2000年那樣受到很好的控制？還是介於兩者之間？」（財經新聞組）

美股 熊市 投資

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