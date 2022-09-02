期待就業報告 道指史指反彈

由於交易員期待上月就業 報告，道瓊工業平均指數 和史坦普500指數在9月的第一個交易日以上漲收盤。

道指收復早盤跌幅，收盤前最後幾分鐘上漲145.99點或0.46%至3萬1656.42點。史指指數上漲11.85點或0.3%至3966.85點。兩者都結束連續4天的下跌。

與此同時，那斯達克綜合指數下跌31.08點或0.26%至1萬1785.13點，自2月以來首次連5跌。但它仍然收復大部分盤中跌幅。

所有主要股指本周都可望收低。道指估計將下跌1.9%，而史指和那指將分別下跌2.2%和2.9%。

2年期美國國債殖利率 升破3.5%，觸2007年11月以來最高水平。打壓了對利率敏感的成長型股票，使其未來獲利的吸引力降低。

在晶片製造商輝達表示美國政府限制中國銷售後，股價下跌7.67%。

由於投資人對Fed官員不放鬆升息的鷹派言論做出回應，股指一直在暴跌。交易員不斷爭論股市是否會在9月再次挑戰6月低點。

投資人正在密切關注8月就業報告，因為它是Fed在即將舉行的9月會議升息前必須評估的最後一份主要經濟報告。

接受《道瓊》調查的經濟學者預測，上月新增就業崗位31.8萬個，失業率穩定在3.5%。平均時薪預計將較上月成長0.4%，或按年計算成長5.3%。