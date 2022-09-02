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後疫情時代 外帶小費縮水

財經新聞組／綜合報導

一些小型咖啡館，顧客最近似乎不再那麼慷慨了。隨著通膨接近歷史高位，消費者口袋裡的現金越來越薄，出手也不再像過去那樣大方。

許多小型企業使用非接觸式數位支付，在付款時會提示留下小費。每筆交易都有15%到25%的預定選項。雖鼓勵顧客給小費，但顯然這並非強制性的。

雖然許多美國人表示，一旦後疫情商業活動恢復，他們將比平時多給小費，但消費者的習慣並沒有出現太大變化。

專家說，在餐廳內用給20%的小費仍然是標準共識。但對於外帶咖啡或外賣小吃，這樣的共識較少。

根據餐廳軟體供應商Toast的最新餐廳趨勢報告，總體而言，快速服務餐廳的小費基本持平。費率平均為17%，與一年前幾乎沒有變化。

但若是外帶，報告指出，在疫情初期小費金額一度攀升之後，現在顧客給的小費比較少了，平均為14.5%。

其他支付軟體提供商也回報指出，外帶餐點的小費在去年有所下降。《華爾街日報》報導，Toast的競爭對手Square發現，從2021年3月到今年2月底，包括咖啡館在內的快速服務餐廳平均小費從17.2%下降到15.2%。

推動無現金小費的舊金山新創公司Uptip CEO兼創始人普拉姆(Eric Plam)說，「部分原因是小費疲勞。」「在疫情期間，每個人都自我保護且出手慷慨。」現在「人們開始縮手」。他指出，尤其是在銷售終端機(POS)小費方面，因此這通常會讓客戶甚至在收到產品或服務之前就要先給小費。

他說，「這種POS小費是人們最抵制的。」「等於是迫使你當場就給小費。」

普拉姆針對POS小費指出，「我們深感同情，但感覺並不好。」他補充說：「現在疫情基本上已經結束，該是開始擺脫困境了。」「好消息是我們正在重新思考這個問題。」

疫情 咖啡 華爾街

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