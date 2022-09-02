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無視通膨 寵物食品仍熱銷

財經新聞組／綜合報導
飼主帶動寵物食品朝人類可食用發展。（美聯社）
飼主帶動寵物食品朝人類可食用發展。（美聯社）

寵物飼主或許會感受到通貨膨脹的壓力，但只要談到寵物食品，他們仍然十分大方。

寵物產品零售商Chewy本周表示，寵物食品交易並未出現任何明顯的下降。競爭對手寵物零售商Petco也發表類似的言論。不過兩家公司都指出，在寵物外出繩和玩具等產品上的支出明顯回落。

不少寵物主人越來越喜歡用自己或其他家庭成員平常會吃的東西來餵食他們的貓狗。為了善加利用這股寵物食品熱潮，Petco最近與零食製造商Clif合作銷售寵物版本，為狗兒推出一系列冷凍的人類食用級食品。

Petco CEO考夫林(Ron Coughlin)說，「鏟屎官們正在推動寵物業歷來最大的趨勢之一，因為他們越來越想為所有家庭成員尋找新鮮的、人類食用級的食物。」

考夫林表示，Z世代和千禧世代消費者正在引領動物伴侶日益「人性化」趨勢，他們「高度關注」毛小孩的健康狀況。

除了更優質的食品外，Chewy和Petco還將它們的健康產品和服務用以更能與亞馬遜和沃爾瑪等零售商的低價產品競爭。像Chewy上月就與保險公司CarePlus合作推出一系列寵物健康和保險產品。

Chewy第2季淨銷售額同比成長12.8%至24.3億元，因為購物者傾向更新鮮和優質的食品。Petco同期的銷售額成長3.2%至14.8億元，也同時出類似的轉變。

話雖如此，寵物類別仍讓消費者感受到高通膨壓力。

Petco和Chewy都指出，夏季月份對寵物籠、床、皮帶和玩具等產品的需求疲軟。Chewy指出，這類商品不像其他商品那樣頻繁更換，而且隨著價格上漲，購物者通常會選擇跳過它們。

Chewy表示，這類產品的低迷是暫時性的，預計需求將會恢復。Petco財務長拉羅斯(Brian LaRose)也表示，這些產品的訂單「只是被延後，而不是被取消」。

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