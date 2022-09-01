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期待美國房價下跌？專家分析：沒那麼快

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期待美國房價下跌？專家分析：沒那麼快

編譯易起宇／綜合外電
雖然房貸利率上漲正打擊美國房市，但要看到房價真的下跌，可能沒那麼快。（路透）
雖然房貸利率上漲正打擊美國房市，但要看到房價真的下跌，可能沒那麼快。（路透）

高漲的房貸利率正在打擊美國房市，許多買家因而都在期待房價下跌，但要看到這件事情真的發生，可能沒那麼快。

CNN Business報導，據標普CoreLogic凱斯-席勒指數，美國6月房價比去年同期上漲18%，漲幅最高的城市為佛州第三大城坦帕市、邁阿密和達拉斯。雖然漲幅低於5月的19.9%，但依然漲了很多，而且這還是在成交量已比高峰下滑的情況下。

雖然攀漲的房貸利率會使買房成本增加，理論上應該會使需求和價格隨時間降溫。但鑑於美國房市正處於泡沫中，經濟學家認為，房價只會緩慢下滑，而非突然驟降。高盛集團預測，美國房價增速將會在未來一、兩季大幅減緩，到明年則趨於零成長。

高盛首席經濟學家哈丘斯說：「我們預期房價成長將會完全停滯，2023年的平均成長率將為0%。雖然全國房價有可能全面性下滑，且某些地區似乎非常可能發生，但大幅度的下滑似乎不太可能。」

此外，CNN報導也指出，美國房價已展現出更多韌性，因為供應依舊受限。疫情期間的缺工已限制新屋建造的速度。以往的房市下滑都是伴隨著經濟衰退，導致成屋庫存氾濫。經濟衰退會導致失業，缺乏現金的屋主就會被迫賣房。

但如今美國勞動市場卻十分強勁，且目前這個周期似乎也不太可能會增加供應大量新房，這些都將進一步拖長庫存短缺的狀況。

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