山姆俱樂部9年來首漲會員費

沃爾瑪 旗下山姆會員店表示將於今年秋季提高其年費，因為這家倉儲俱樂部的會員人數徘徊在創紀錄高位，而感受通貨膨脹的購物者尋求大宗商品交易。會員費將從45元漲到50元，更高級別的「Plus」會員費9年來首度從100元增到110元，另新增一些額外的福利。10月17日生效。

利率 再度回升 房貸需求回落

房貸利率再升至7月中旬最高水平，導致房貸需求進一步回落。根據抵押銀行家協會(MBA)經季節性調整後指數，上周房貸申請總量較前周下降3.7%。交易量較一年前同周減少63%。符合資格的30年期固定利率房貸平均合約利率從5.65%上升至5.8%。再融資需求下降8%，較一年前同周下降83%。

百思買財報差 花旗建議賣出

今年至今百思買股價已下跌26%，但花旗分析師查孔尼(Steven Zaccone)仍然非常看空百思買。他給予百思買目標價61元，較當前價格下跌18.5%，並重申「賣出」評級。他指出仍對該股持謹慎態度，並堅持賣出。因同店銷售基本面越來越差，電子業的背景越來越嚴峻。

克里夫蘭Fed：須升息逾4%

克利夫蘭Fed行長梅斯特(Loretta Mester)認為利率要大幅上升，然後Fed才能放鬆對抗通膨的壓力。她在一場演說中指出，「我目前的觀點是，有必要在明年初將聯邦基金利率調升至略高於4%並維持在該水平。」「我預計Fed明年不會調降聯邦基金利率目標。」

8月私營就業 僅新增13.2萬人

薪資處理公司ADP指出，由於對經濟放緩的擔憂日益加劇，私營企業在8月大幅放慢招聘步伐。當月私人就業人數僅新增13.2萬人，較7月的27萬人腰斬。《道瓊》的估計為30萬人。服務相關產業占大部分新增就業人數，達11萬個。休閒款待業新增9.6萬，工資也增加12.1%。

Snap裁員20% 取消部分產品

Snap證實將在6000多名員工中裁減20%人力的報導，並表示將取消幾個規畫中項目，包括Pixy拍照無人機和Snap Originals優質節目陣容。其他取消的項目包括其Snap Minis第三方應用程式和Snap Games。此外，Snap也開始「逐步結束」其收購而來的Zenly地圖產品和Voisey音樂功能。