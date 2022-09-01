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晶片深陷下行 恐將再跌25%

財經新聞組／綜合報導

經歷過去年「晶片荒」後，今年晶片行情急轉直下，消費性電子產業受創最嚴重，部分晶片價格「雪崩」。

花旗分析師警告，汽車和工業領域晶片需求下滑也在所難免，半導體產業正進入10年來最慘下行周期，預計美股晶片類股可能再下跌25%。

花旗研究部分析師丹利(Christopher Danley)指出，這個財報季對晶片業的業績預期普遍下降，為新冠疫情爆發以來首見。

雖然許多分析師將此歸咎於個人電腦和智慧手機需求因衰退擔憂大幅降溫，但他們仍因汽車和工業部門的需求強勁而繼續抱持樂觀。

然而，丹利卻看不出有正面因素，他認為整體產業顯示出疲軟的跡象。

他表示：「汽車和工業終端市場出現調整的初步跡象，由於經濟衰退和庫存增加，半導體業正進入10年來最嚴重的低迷期，美光科技和模擬晶片巨頭ADI最近幾周都披露了汽車和工業部門的訂單被砍。」

丹利認為，隨著產能增加和需求減弱，預計更多業者將宣布取消汽車或工業終端市場的訂單。

而晶片業的不景氣將導致美股晶片股進一步下跌。丹利指出，每個企業和終端市場都會被修正，預計費城半導體指數將創下新低，再跌25%。

費半指數目前接近14年來最大跌幅。今年以來該指數已下跌32%，如果跌勢不變，將是該指數自2008年以來的最大跌幅；當時該指數下跌48%。

費半指數31日再下跌逾1%，跌破2700點整數價位；如果再跌25%將達到2007點左右。

專注於汽車和工業領域的晶片巨頭德州儀器，在汽車晶片市場中占有主導性地位，最近業績報告優於市場預期。股價受打擊最嚴重的半導體個股包括輝達，年初至今跌幅為48%；Marvell Technology Inc今年以來大跌45%。（財經新聞組）

晶片 汽車 指數

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