八月走勢逆轉 股指下跌逾4%

美股在8月最後一天連續第4天下跌，由於投資 人評估聯準會(Fed)對抗通膨的努力，夏季股市的反彈令人懷疑。

道瓊工業平均指數 下跌280.44點或0.88%至3萬1510.43點。史坦普500指數下跌31.16點或0.78%至3955點。那斯達克綜合指數下跌66.93點或0.56%至1萬1816.2點。

三大主要股指本月初開始時表現強勁，但卻以疲軟告終。道指在8月下跌近4.1%，而史指和那指分別下跌4.2%和4.6%。

至8月結束，道指和史指分別較6月盤中低點高出6.3%和8.7%，那指則較其低點高出11.8%。夏季反彈高峰出現在2周前的8月16日，即6月中旬觸底後整整兩個月。

數周來，許多人認為經濟衰退將使Fed有理由放鬆其升息路徑。然而，Fed主席鮑爾 26日在傑克森霍爾的談話中重申，Fed致力於遏制通膨，即使在經濟衰退的環境下也將繼續升息。

高盛分析師賀希(Chris Hussey)表示，「史指8月的表現可以概括為一個上下兩半的故事。」「投資人在上半月對風險資產產生興趣，原因是預期通膨可能見頂並最終Fed轉向；隨後隨著市場消化Fed主席鮑爾重申聯邦公開市場委員會(FOMC)承諾降低通膨，並概述FOMC可能需要在一段時間內維持『限制性政策立場』。」