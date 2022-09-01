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搶救業績 Bed Bath將減店裁員

財經新聞組／綜合報導

Bed Bath & Beyond表示已獲得超過5億元的新融資，並且正在關閉店面並裁員，以尋求解決其陷入困境的業務。

為推動轉型，Bed Bath將關閉約150家「低生產力」的同名商店，並將公司和供應鏈員工人數減少約20%。該公司表示，銷售放緩已經延續到本財季，同期同店銷售額下降26%，這是多年來最大降幅。

為了贏回顧客，Bed Bath將整頓商品貨架，重新導入最受歡迎的全國性品牌。臨時CEO戈夫(Sue Gove)表示，所有這些努力都是為了重新奪回公司「作為首選購物地點的主導地位」。

她說：「我們將擁抱直截了當、回歸基本的理念，專注於更為客戶服務、推動成長和實現業務回報。」

該公司表示，它已透過Sixth Street Partners獲得3.75億元的貸款；並擴大了11.3億元的資產支持循環信貸額度。

該公司也同時申報將出售數量不詳的股票。該零售商的股票31日下跌21.3%。

Bed Bath還宣布了更多的領導層變動，包括營運長哈特曼(John Hartmann)將去職；這個職位和商店長的角色也被取消。董事會於6月下旬罷免了前CEO特里頓(Mark Tritton)和行銷長哈特席格(Joe Hartsig)。

該公司的財務狀況和業務都面臨挑戰。由於資金用於店鋪改造、創立全新自有品牌和股票回購，其銷售放緩，過剩庫存增加。最近一季淨虧損擴大至3.577億元。截至5月底，它擁有約1億元的現金，而一年前為11億元。

這種岌岌可危的狀態已危及與供應商的關係，它高度依賴庫存貨架和倉庫的貨物，尤其是在返校季和聖誕節等重要季節。

在其他整頓商品的作法上，Bed Bath將放棄其9個自有品牌中的部分。將停止3個獨家品牌：Haven、Wild Sage和Studio 3B。這將大大減少其他品牌的庫存。

股票 CEO 貸款

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