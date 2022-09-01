我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國成都宣布封城 1日晚6時起全體居家 全員核酸

宅邸被搜查、輔選不夠力…川普考慮延後宣布參選2024？

提升品質 沃爾瑪擴大肉源

財經新聞組／綜合報導
沃爾瑪擴大肉品來源，並盡到社會責任。（記者張大仁／攝影）
沃爾瑪擴大肉品來源，並盡到社會責任。（記者張大仁／攝影）

隨著越來越多雜貨購物者選擇高質量的肉類，沃爾瑪表示將投資一家由牧場主和牛肉生產商主導的公司，以增加供應。

沃爾瑪將收購Sustainable Beef少數股權，這家牛肉公司正計畫在內布拉斯加州中西部小鎮North Platte開設一家加工廠；當地是知名傳奇人物「水牛比爾」科迪(Buffalo Bill Cody)牧場所在地。預計下個月動土，並創造800個工作崗位。

沃爾瑪拒絕透露具體投資金額。但其美國熟食服務、肉類和海鮮商品推銷資深副總裁萊爾(Tyler Lehr)表示，根據交易內容，沃爾瑪將可獲得該廠生產的大部分牛肉；該廠預計2024年底開業，屆時這些牛肉將在美國中部的賣場上架。

對於沃爾瑪而言，這筆交易意味著更大宗、更穩定的牛肉供應，包括更好的部位。對於購物者來說，它將以牛絞肉和肋眼、沙朗和紐約客等牛排形式出現在冷藏區貨架上。沃爾瑪也將向該公司採購高級的安格斯(Angus)牛肉。

沃爾瑪正對農業和食品生產進行投資，因為消費者的飲食方式不同，並且更渴望了解有關購物車內商品的訊息。該公司今年稍早投資加州新創公司Plenty，該公司在室內和靠近市中心的地方種植綠葉蔬菜。這種垂直農業的耕作方法使用更少的水，不用殺蟲劑，並且不需太遠的運輸就能到達貨架。

兩年前，沃爾瑪在喬治亞州Thomasville開設一家安格斯牛肉加工廠，並於2018年在印第安納州Fort Wayne開設一家高科技乳製品廠。

對Sustainable Beef的投資也有助於沃爾瑪的環境和社會承諾。該零售商連同其基金會已承諾到2030年保護、恢復或更永續地管理至少5000萬英畝土地和100萬平方英里的海洋。兩年前，它表示將努力實現與牧場主合作進行放牧管理、穀物採購等以採購更永續的新鮮牛肉。

沃爾瑪 投資 內布拉斯加州

上一則

巴菲特92歲 目標：繼續累積財富

下一則

能源價飆漲 營建業恐第二波通膨

延伸閱讀

通膨下還買家具、電子產品？消費者改逛二手市集

通膨下還買家具、電子產品？消費者改逛二手市集
肉廠增人手、民眾需求減少 牛肉價格開始回落

肉廠增人手、民眾需求減少 牛肉價格開始回落
沃爾瑪首度表態：員工要墮胎 公司付手術費

沃爾瑪首度表態：員工要墮胎 公司付手術費
沃爾瑪大甩賣 這幾款氣炸鍋可以下手了

沃爾瑪大甩賣 這幾款氣炸鍋可以下手了

熱門新聞

派樂騰（Peloton）前執行長John Foley，今年2月時被撤換。（美聯社）

裁員、虧損、股價暴跌 疫情贏家深陷泥淖

2022-08-28 20:55
聯準會(Fed)主席鮑爾在傑克森洞年會演講中表示不會在對抗快速通膨的鬥爭中退縮後，美股大幅下挫。Getty

鮑爾鷹派表態 道指跌逾千點

2022-08-26 16:45
美股回吐7月底以來大部漲勢，對向來悲觀9月更加悲觀。（路透）

道瓊崩跌逾1000點 喚醒投資人悲觀9月的幢幢魅影

2022-08-27 08:59
今年購物季要吸引苦於通膨壓力的消費者，可能需要巨額的折扣。（路透）

出清庫存+積極吸客 今年購物季將現巨幅折扣

2022-08-31 18:17
聯準會（Fed）主席鮑爾，圖為7月時的檔案照。路透

鮑爾「放鷹」將維持高利率一段時間 9月升息3碼應適當

2022-08-26 15:39
通膨之下，美國位於後段班的50%家庭，仍處於一個世代以來相對最佳的財務狀況。（路透）

通膨下 中低收入家庭財富仍增加 更大的問題在別處

2022-08-29 22:49

超人氣

更多 >
退休人士這6項收入免課稅 可及早規劃

退休人士這6項收入免課稅 可及早規劃
陶晶瑩來美當陪讀 嘆物價貴得嚇人 斷珍奶只喝水

陶晶瑩來美當陪讀 嘆物價貴得嚇人 斷珍奶只喝水
戈巴契夫離世 留給美國的逆耳忠言是「這個字」

戈巴契夫離世 留給美國的逆耳忠言是「這個字」
這9種商品在亞馬遜買 比好市多更划算

這9種商品在亞馬遜買 比好市多更划算
王菲與李亞鵬離婚9年 網傳分開真相「欠債4000萬」

王菲與李亞鵬離婚9年 網傳分開真相「欠債4000萬」