提升品質 沃爾瑪擴大肉源

沃爾瑪擴大肉品來源，並盡到社會責任。（記者張大仁／攝影）

隨著越來越多雜貨購物者選擇高質量的肉類，沃爾瑪 表示將投資 一家由牧場主和牛肉生產商主導的公司，以增加供應。

沃爾瑪將收購Sustainable Beef少數股權，這家牛肉公司正計畫在內布拉斯加州 中西部小鎮North Platte開設一家加工廠；當地是知名傳奇人物「水牛比爾」科迪(Buffalo Bill Cody)牧場所在地。預計下個月動土，並創造800個工作崗位。

沃爾瑪拒絕透露具體投資金額。但其美國熟食服務、肉類和海鮮商品推銷資深副總裁萊爾(Tyler Lehr)表示，根據交易內容，沃爾瑪將可獲得該廠生產的大部分牛肉；該廠預計2024年底開業，屆時這些牛肉將在美國中部的賣場上架。

對於沃爾瑪而言，這筆交易意味著更大宗、更穩定的牛肉供應，包括更好的部位。對於購物者來說，它將以牛絞肉和肋眼、沙朗和紐約客等牛排形式出現在冷藏區貨架上。沃爾瑪也將向該公司採購高級的安格斯(Angus)牛肉。

沃爾瑪正對農業和食品生產進行投資，因為消費者的飲食方式不同，並且更渴望了解有關購物車內商品的訊息。該公司今年稍早投資加州新創公司Plenty，該公司在室內和靠近市中心的地方種植綠葉蔬菜。這種垂直農業的耕作方法使用更少的水，不用殺蟲劑，並且不需太遠的運輸就能到達貨架。

兩年前，沃爾瑪在喬治亞州Thomasville開設一家安格斯牛肉加工廠，並於2018年在印第安納州Fort Wayne開設一家高科技乳製品廠。

對Sustainable Beef的投資也有助於沃爾瑪的環境和社會承諾。該零售商連同其基金會已承諾到2030年保護、恢復或更永續地管理至少5000萬英畝土地和100萬平方英里的海洋。兩年前，它表示將努力實現與牧場主合作進行放牧管理、穀物採購等以採購更永續的新鮮牛肉。