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美債市 步步逼近熊市

編譯葉亭均、林奇賢／綜合報導
美國的債券正邁向數十年來的第一個熊市。(路透資料照片)
美國的債券正邁向數十年來的第一個熊市。(路透資料照片)

彭博衡量債券的指數已從去年1月的歷史高點回跌19.3%，正邁向數十年來的第一個熊市，讓錯誤押注央行將從快速升息轉向的投資人飽受煎熬。

追蹤投資級公債和公司債總報酬率的彭博全球整合指數（Bloomberg Global Aggregate Index）只差不到1個百分點，就落入從前波高點回跌20%的範圍，符合空頭市場（熊市）的定義。聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）26日發表演說後，債券又遭遇拋售潮。

隨著鮑爾承諾在壓制通膨前將維持較高利率，市場推測Fed將轉鴿的希望已落空，這項預期曾帶動債市在6、7月反彈。由於決策官員的措辭不斷提到物價壓力，債市近幾周走勢顛簸。

在美國就業數據9月2日出爐、通膨數據兩周後公布時，債市投資人還面臨進一步的風險。

投資人如今處於特別困難的環境。今年來股、債市連袂走跌。MSCI全球股票指數在這段時期下跌16%。

交換合約的交易員如今預期，Fed在9月升息3碼的機率約為65%。

Asset Management One首席經濟學家小出小僧（音譯）示警，相較市場反映的價格，Fed可能把利率升得更高。

他說：「由於薪資成長非常快，已無法在不推升失業率、不造成經濟衰退的情況下，把通膨維持在2%附近。」他估計，基於Fed估計經通膨調整後的經濟成長率約1.75%，若通膨持穩於約3%，Fed可能將利率升到4.75%以上。

在傑克森洞參與年會的其他央行官員，從歐洲、南韓到紐西蘭，都指出利率將持續升高。英國和德國2年期公債殖利率（對貨幣政策最敏感），在8月的升幅料將創紀錄新高，因交易員押注英格蘭銀行（英國央行）、歐洲央行（ECB）將持續調高借貸成本，以平息通膨壓力。

能源價格高漲，正持續加重全球的物價壓力。此外，聯準會加速縮減資產負債表，也讓債券價格受到更大影響。

彭博數據顯示，公司債的利差也正在擴大。新加坡銀行固定收益研究部門主管舒伯特說，這是鮑爾展現超級鷹派立場的結果，「任何對Fed提前轉鴿的希望都已破滅」。

聯準會主席鮑爾26日在傑克森洞央行年會發表演說後，債券又遭遇拋售潮。(路透資料照...
聯準會主席鮑爾26日在傑克森洞央行年會發表演說後，債券又遭遇拋售潮。(路透資料照片)

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