憂Fed繼續升息 道指再跌308點

美股連續第三天下跌，雖然對經濟成長和潛在的企業獲利造成負面影響，但聯準會(Fed)和其他全球央行行長繼續暗示將提高利率以抑制通膨，這讓夏季股市的回升受到質疑。

史坦普500指數 下跌44.45點或1.1%至3986.16點。那斯達克綜合指數下跌134.53點或1.12%至1萬1883.14點。道瓊工業平均指數下跌308.12點或0.96%至3萬1790.17點。

史指自7月28日來首度跌破4000點，也是7月26日來再度跌破50日移動均線，這是交易員和策略師關注的關鍵水平。

由於投資 人押注更多升息，短期利率繼續走高。2年期美國國債殖利率 創下近15年來的最高水平。

據《The Verge》報導，社交媒體公司Snap計畫裁員20%，股價下跌2.58%。

史指每個類股都下跌，金融股下跌0.42%。摩根大通和美國運通小漲。

能源股繼續領跌。收跌3.36%。汽油期貨收於俄羅斯入侵烏克蘭以來的最低水平。RBOB期貨下跌6.37%，收於每加侖2.69元，為2月18日以來最低價。

半導體類股表現不佳，推低那指。VanEck Semiconductor ETF下跌1.14%，今年以來跌幅超過30%。

晶片巨頭輝達是那指100指數中表現最差的個股之一，收跌2.11%。Advanced Micro Devices下跌1.75%。