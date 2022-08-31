First Solar新建太陽能面板廠

First Solar宣布將依據刺激國內製造業的《降低通膨法案》在美國建立一個全新的太陽能電池板製造工廠。該公司將對新廠投資 高達10億元，地點初步規劃在東南部。這家新廠將是該面板製造商在美國的第4家全面整合工廠。First Solar還表示將斥資1.85億元升級和擴建其俄亥俄州廠。

百思買折扣戰緩解通膨打擊

百思買(Best Buy)第2財季銷售額下降約13%，原因是該零售商感受到購物者厭倦通膨而縮手的趨勢。該公司重申全年財測，指稱隨著人們為雜貨和汽油支付更多費用，預計對消費性電子產品的需求將減弱。但可比銷售額降幅小於預期，因為大幅折扣緩解了高通膨對電子產品需求的打擊。

康寧在亞利桑納州 蓋光纜廠

康寧公司宣布將投資5億元在美國興建一座全新的光纜製造廠，因為美國政府將撥款420億元將寬頻擴展到數百萬沒有接受服務的美國人。這家位於亞利桑納州Gilbert的新廠預計將於2024年開業，這將有助於為美國最大光纖網路提供商AT&T供貨。

Chipotle試賣雞肉沙威瑪

Chipotle Mexican Grill正在丹佛和印第安納波利斯地區的94家餐廳，試賣全新的雞肉沙威瑪(chicken al pastor)。al Pastor選項比Chipotle的標準雞肉選項更辣。它是用連鎖店標誌性的菲律賓醬(adobo)、森田辣椒、胭脂樹紅碎片(achiote)和一點菠蘿的醃料烤製和調味的。

Nikola將售股募資4億元

電動卡車製造商Nikola Corp表示可能出售股票以籌集最多4億元資金，以在成本上升情況下提高產量。由於數十年僅見的高通膨和俄烏戰爭，該公司正在努力應對勞動力和原材料成本上漲的問題，該公司表示，它沒有出售任何股票的義務，並且可能隨時停止銷售。

6月房價增速放慢 年增18%

根據史坦普CoreLogic Case-Shiller指數 ，6 月全美房價較去年同期高出18%，比今年5月的19.9%來得慢。10大城綜合指數上漲17.4%，低於上月的19.1%。20大城綜合指數同比上揚18.6%，低於5月的20.5%。在20大城中，坦帕、邁阿密和達拉斯的年增率最高，分別為35%、33%和28.2%。