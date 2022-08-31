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胡錫進：台軍開了第一槍 兩岸將出現實彈互射新空間

通膨下還買家具、電子產品？消費者改逛二手市集

因鮑爾而大跌 可能過度反應

財經新聞組／綜合報導

Fundstrat聯合創始人兼研究主管李湯姆(Tom Lee)發表報告表示，聯準會(Fed)主席鮑爾在傑克森霍爾年會上發表講話後，美股出現拋售，但債市和聯邦基金利率市場的表現卻相對溫和，代表美股拋售是市場的過度反應。

鮑爾26日演說中強調，Fed致力於抑制通膨，即使近期經濟受到影響。在他發表談話後，美股三大股指均大幅下挫，30日繼續下跌；其中，那斯達克綜合指數和史坦普500指數再跌逾1%，道瓊工業指數下跌0.96%。

不過，李湯姆在報告中寫道，即使美股連續3天下跌，但市場對2023年的利率預期幾乎沒有變化，10年期美國國債殖利率也幾乎沒有太大變化。

他補充說，如果「股市的估值低於債市，那麼股市受到的影響應該要小得多」。

他列出他認為股市下跌是過度反應的幾個原因：「Fed談到了『家庭和企業的痛苦』，這正是投資人關注的焦點，但這也反映出Fed希望在沒有讓這種痛苦『爆發』風險的情況下抑制通膨。」

此外，在傑克森霍爾年會後，「市場定價顯示2022年底聯邦基金利率預期僅上升了4個基點，與之相較，6月FOMC會議後上升90個基點。而10年期美國國債殖利率也只上升了5個基點，6月FOMC會議後反而上升50個基點。」

第三，「密西根大學公布的8月消費者信心終值顯示，通膨預期仍在下降。」「密西根大學消費者信心調查25%分位數的1年期通膨預期為上揚0.9%，低於20年平均水平1.2%。民主黨受訪者的1年期通膨率從2個月前的4.3%降至3.8%。共和黨受訪者的1年期通膨率仍高達6.9%，但低於2個月之前的7.8%。換言之，共和黨消費者認為通膨是個更大的問題，雖然Fed暗示要讓通膨重回目標水平的『門檻很高』，但調查顯示通膨預期已經重新穩定下來。」

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