信用評分雖創新高 但債務惡化

全美信用卡平均信用評分維持在716的歷史新高。(美聯社)

消費者越來越依賴信用卡 來過日子，但這並沒有顯著影響他們的財務狀況，至少在信用評級方面如此。

根據FICO的最新報告，全美平均信用評分維持在716的歷史新高，與一年前持平。FICO是最被廣泛採用的信用評分開發商，分數範圍從300到850。

然而，FICO分數和預測分析副總裁多恩海姆(Ethan Dornhelm)表示，這是自經濟大衰退以來信用評分首次沒有逐年提高，「評分正在恢復到疫情 前的水準，這本身並不是個危險信號。」不過「債務水平略有惡化」，「我們將關注是否繼續惡化。」

隨著物價全面上漲，美國人的債務也越來越深。然而，雖然生活成本急劇上升，但信用評分仍保持穩定，這導致更多消費者依賴信貸，信用卡餘額猛增，逾期付款增加。

截至2022年4月，信用卡平均使用率略高於31%，高於一年前的29.6%。

個人債務利用率、也就是總債務與總信用的比率，是影響信用評分的眾多因素之一。信貸專家通常建議借款人將循環債務保持在其可用額度的30%以下，以限制餘額過高可能帶來的影響。

多恩海姆說，有很多因素正在發揮作用，包括通貨膨脹、就業市場和房市，以及政府撤回疫情期間的紓困 措施。

一般來說，信用評分越高，獲得貸款的條件就越好，更可能獲得批准、期限和較低的利率。

好的評分通常在670以上，740分以上是非常好，任何高於800的分數都被認為是例外。

FICO測量的平均分數為716，代表大多數貸方認為信譽「良好」，並且更有可能延續較低的利率。

在十多年前的房市危機期間，全美平均信用評分觸底至686，當時止贖房屋急劇增加。在疫情之前，評分穩步走高，政府的紓困計畫和家庭儲蓄的飆升，讓分數躍升至713的歷史高位。