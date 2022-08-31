用喝的…企業開發大麻飲料

業者開發含有THC成份的大麻飲品。（美聯社）

它可以燃吸、水蒸、食用，隨著越來越多州將休閒大麻合法化 ，部分企業為人們可能也會想用喝的。

大麻飲料群雄競起，包括Pabst Blue Ribbon和Constellation在內的主要飲料製造商已經進攻市場。但其產品與數十個州廣泛使用的CBD飲料不同，大麻飲料含有大麻神經活性成分四氫大麻酚(THC)，它會使人興奮，並且在美國仍是聯邦級禁品。

近年來，新的乳化技術將THC可以混合到飲料中。如今，飲料製造商看好那些因為健康或社會原因不想吸食大麻或飲酒的人，可以在大麻飲料中找到替代品。

追踪消費者習慣的大麻公司New Frontier Data公共政策研究副總裁雷曼(Amanda Reiman)表示，即使剛起步，市場也變得越來越擁擠，「過去消費者的選擇並不多，但現在已有數十家公司涉足大麻飲料領域。」

憑藉生產啤酒和烈酒的經驗，Pabst Blue Ribbon已開始銷售一系列不含酒精的「高蘇打水」。每瓶12盎司罐裝含有10毫克的THC，該公司宣稱「這是享受美好感覺的正確數量」。口味有鳳梨、芒果、草莓和檸檬。它們被允許在開放醫用或娛樂大麻的州的線上或實體藥房出售。

其他進入這個領域的啤酒和烈酒商包括百威製造商Anheuser-Busch、生產Modelo Especial和Corona Extra的Constellation Brands、Lagunitas Brewing Company和Ceria。大麻飲料系列包含不同劑量的 THC，通常從2.5毫克到10毫克不等，但都只能與水基飲料混合，因大多數允許使用大麻的州仍禁止將大麻和酒精混合使用。

大麻研究機構Brightfield Group估計，到2025年，大麻飲料在美國的總銷售額將達到10億元。雖然大麻飲料品牌強調其健康益處或不會宿醉，但目前缺乏政府資助的相關研究證明。