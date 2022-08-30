馬斯克指目前仍需要油氣

特斯拉創始人馬斯克(Elon Musk)在挪威的一場會議上告訴記者，這個世界必須繼續開採石油和天然氣以維持文明，同時開發永續的能源。他說，「事實上，我認為我們需要在短期內繼續使用石油和天然氣，否則文明將會崩潰。」他還表達了對出生率的擔憂。

iPhone將發表 蘋果 獲佳評

蘋果準備在下周發表新一代iPhone，投資公司Wedbush Securities表示，對於蘋果CEO庫克和他的團隊來說，這將是另一個「關鍵時刻」，因為他們正努力保持這項業務豐厚的收入。分析師艾夫斯(Dan Ives)給予蘋果「跑贏大盤」評級。他指出，過去幾周供應鏈 的改善「非常穩固」。

2年期美債殖利率 15年新高

美國2年期國債殖利率觸及15年來最高水平，因投資人在Fed主席鮑爾發表鷹派講話後，認定Fed將在長時間內大幅升息。對利率預期特別敏感的2年期殖利率升至3.489%，為2007年底來最高水平，較26日上漲8個基點。指標10年期國債殖利率也上漲8個基點至3.13%，但仍遠低於6月中旬的高點3.49%。

UPS向波音增購8架767

波音公司宣布接獲UPS另外8架767貨機的訂單，這將使UPS的767貨機機隊增加到108架，使這家全球快遞商能夠進一步實現機隊現代化和永續發展。UPS將於2025年開始接收這些新飛機，另額外一架767-300波音改裝貨機(BCF)將於2023年底投入服務。

星巴克南瓜香料拿鐵上架

從8月30日周二開始，星巴克將在其季節性菜單中帶回著名的南瓜香料拿鐵以及其他一些季節飲品。Pumpkin Cream Cold Brew也將連續第4年重返美國菜單。去年新加入秋季菜單中的蘋果燕麥碎片瑪奇亞朵，今年也將更新推出。以南瓜為靈感的烘焙食品也將重返商店。

蘋果Mac供應鏈已正常化

摩根大通分析師表示，蘋果的Mac供應鏈已經正常化，各個地區的交貨時間已經拉短至一周以內。蘋果客戶現在平均只需要等待大約5天就能買到新Mac，而6月的等待時間大約為15天。北美的等待時間稍長一些，從6月的18天開始至今買一台全新Mac大約只要8天。