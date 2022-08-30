看壞大盤前景 空頭部位增加

過去兩個月，美股 散戶們重擊空頭，美股從上半年的歷史低點一路反彈，不少分析師和投資 人認為這代表了新一輪牛市的開始。

然而，近期美股散戶們的熱情似乎開始消退，史坦普500指數 連續兩周下跌，而在26日聯準會(Fed)主席鮑爾在傑克森霍爾央行上發表鷹派談話後，史指經歷兩個月來最糟糕的單日走勢。

過去幾周，史指的空頭部位有所增加，根據商品期貨交易委員會(CFTC)的數據，截止23日，史指期貨淨空頭部位增加至26萬口，接近2020年6月的高點。這意味著交易者正在擴大對美股下跌的賭注。

與此同時，機構投資人對熱門科技股的放空興趣開始上升，近期科技股下跌顯示，夏季強勁的漲勢正在停滯。

分析師表示，投資人正在擴大對市場低迷的押注，這是市場情緒減弱的跡象，可能預示著2022年上半年的動盪交易將再度回歸。

Nationwide投資研究主管海克特(Mark Hackett)表示，市場對美股的反彈持懷疑態度，如果每個人都覺得目前是熊市反彈階段，這幾乎很快就會讓預期自我實現。

另外，分析師和投資人預計，未來幾個月，美股企業獲利也將面臨新一輪的壓力，根據FactSet調查顯示，分析師普遍預計今年美股企業獲利將成長約8%，低於7月初的10%。

雖然史指指數期貨的空頭部位代表機構投資人看跌前景，但散戶的看法似乎更為樂觀。VandaTrack數據顯示，過去幾周散戶投資人的反向ETF的購買量逐漸減少。

海克特表示，散戶投資人實際上相當樂觀，除非散戶投資人出現集體的悲觀態度，才更有可能導致市場下跌。

值得一提的是，本周美股投資人將迎來最新非農報告、消費者信心指數調查和製造業指數，同時零售巨頭百思買、惠普和金寶湯等公司的將發布最新季報。