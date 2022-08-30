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債券利率激升 道指跌逾百點

財經新聞組／綜合報導

由於對利率上升和美國貨幣政策收緊的擔憂日益加劇，交易員努力重新從26日的大跌中站穩腳跟。

道瓊工業平均指數下跌184.41點或0.57%至3萬2098.99點。史坦普500指數下跌27.05點或0.67%至4030.61點。那斯達克綜合指數下跌124.04點或1.02%至1萬2017.67點。

科技類股在史指中表現最差，而能源和公用事業則表現出色。3M和Salesforce在道指成份股中跌幅最大；沃爾瑪和雪佛龍的升幅緩解了這些跌幅。

個股走勢也與2年期美債殖利率走勢配合，後者因擔憂利率上升而觸及15年來最高水平。

Fed主席鮑爾26日在懷俄明州傑克森霍爾的簡短而直率的言論，似乎熄滅了未來幾個月改變其積極升息路線的希望。道指下跌1008點或略高於3%，為5月以來最糟單日走勢。史指和那指分別下跌3.4%和3.9%，為6月來最糟單日。

即使Fed繼續積極升息，但本季消費性非必需品的表現仍優於史指。本季至今，該類股已上漲近16%，僅落後於能源，並可望實現2020年第2季以來的最大單季漲幅。

2年期國債殖利率對貨幣政策變化的敏感性高於長期國債殖利率，29日升至約15年來最高水平。最後交易價格為3.41%。指標10年期殖利率上漲7個基點至3.1%。

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